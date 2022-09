Natanael Cano reconoció ser humilde pese a sus polémicas: “Me gusta demostrar lo contrario ”

Fotos: CUARTOSCURO

El nombre de Natanael Cano ha resaltado en el mundo de la música mexicana debido a que se convirtió en un referente de los corridos tumbados, sin embargo, constantemente se ve envuelto en polémica debido a su personalidad que varios han catalogado como “prepotente”.

Bajo este contexto, el intérprete de 21 años resaltó que que siempre se ha considerado una persona humilde a pesar de lo que refleja en sus canciones o las polémicas suscitadas en redes sociales.

Fue en una entrevista con el productor musical y conductor Pepe Garza, el intérprete de Amor tumbado recalcó que es una persona compleja de entender y, resaltó que es necesario interactuar para saber cómo es su persona realmente.

“Está difícil que te entiendan en un celular. Yo soy de esas personas que no me vas a entender nunca a través de tu celular. Apenas puse, así cotorreando, que me conozcas, que sepas bien cómo soy”, comentó.

De igual manera, el joven rapero y cantautor del género regional mexicano aprovechó para aclararle a la gente que, tras las críticas en redes por no querer tomarse fotos con fanáticos, es una persona humilde que responde en gran parte al personaje que se ha manejado en la escena pública.

“Estamos a la orden trabajando, más humildes que nunca. Siempre fui humilde. Siempre soy humilde, pero me gusta demostrar lo contrario [...] Me gusta hacer el desmadr*, a veces estoy muy tranquilo, pero no puedo durar así siempre. Entonces es una vez al año y me aguantan, y más antes”, señaló.

Fotos: Getty Images

Por último el intérprete de corridos tumbados dijo que no todos sus comentarios o acciones fueron producto de su sentir, sino que algunas las creó para generar revuelo, especialmente para posicionarse en los temas de conversación, además invitó a sus seguidores a estar pendientes de su próximo álbum, cuyo nombre será Natanael Cano.

A mediados de julio, el nombre del joven rapero se posicionó en las tendencias cuando por medio de su cuenta de Instagram aseguró ser el artista más talentoso de México, hecho que se volvió viral en las redes sociales cuando diversos internautas lo tildaron de “arrogante”.

“Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo” escribió.

ARCHIVO - Natanael Cano llega a los Latin American Music Awards en el BB&T Center el 15 de abril de 2021 en Sunrise, Florida. Cano lanzó su álbum "NataKong" el 8 de abril de 2022. (Foto AP/Taimy Alvarez, archivo)

En esa ocasión el famoso apuntó que solo se refería a un contexto nacional, no descartó tener potencial para poder llegar a otras partes del mundo con su música: Ustedes tranquilos, yo nervioso, que el artista número uno va a ser mexicano. Tengo 21 (años), los que ahorita están en uno tienen 25, 28, 30. No más reflexionando”, destacó.

De igual manera, el cantante remarcó que la fama no solo se medía en los números de oyentes que se tenía en plataformas, sino que lo importante también era cuantos ingresos se generaban a partir de ello: “Pónganse a trabajar, a mí no me digas cuántas reproducciones tienes, a mí dime cuánto generas de tus reproducciones”, remató.

Tras sus declaraciones, diversos internautas que son ávidos críticos de Natanael no perdieron la oportunidad en señalarlo: “Ridículo”. “Pobrecito, perdónalo, Dios mío, no sabe lo que dice”. “Ay, Nata, ya no fumes”. “¿Quién es? Nunca lo había visto”. “Qué arrogante … antes me gustaban sus canciones, pero ya se le subió mucho .. la humildad es la que te lleva lejos este niño se cree inalcanzable! Que flojera”, se pudo leer en la caja de comentarios de Instagram.

