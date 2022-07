Natanael Cano presumió tener una gran fortuna: “El último cheque me llegó como de medio millón”

Natanael es muy polémico (Fotos: CUARTOSCURO)

Natanael Cano no sólo se ha consolidado como uno de los mayores exponentes del género conocido como los corridos tumbados, sino que además ha cobrado fama por ser sumamente polémico y esta vez no fue la excepción, pues presumió que tiene una gran fortuna.

Fue durante una transmisión en vivo donde el intérprete de éxitos como Amor tumbado, Sigo Brillando, Nataaoki o Porte exuberante confesó cuánto gana actualmente y lo comparó con el primer cheque que recibió a los inicios de su carrera.

“El último cheque me llegó como de medio millón de dólares (10 millones de pesos)”, contó. “El otro llegó como de medio millón, un millón (20 millones pesos), dos (40 millones pesos), algo así, no me acuerdo, se me olvidó”, comenzó a decir.

Posterior a esto fue que mostró cuanto ganaba en sus principios y soltó un grito al ver que la cantidad era muy pequeña a comparación de las cifras que dijo previamente.

El famoso dijo cuanto dinero gana (Foto AP/Taimy Alvarez, archivo)

“Este fue mi primer cheque de compositor(...) 264 dólares (5 mil 404 pesos). ¡Noooooo!”, sentenció.

Cómo era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y usuarios de TikTok no dudaron en arremeter contra el joven cantante.

“El primer cheque es lo que siempre deberías ganar, wey”. “Compositor de qué o qué”. “Cuando no era boricua”. “¿En serio es compositor?”. “Eres una broma”. “Ni todo el dinero del mundo te dará el título de compositor”, fueron algunas de las menciones.

Sin embargo, no todo fue negativo para Natanael, ya que algunos de sus fans rápidamente lo defendieron de los haters.

“Él se merece ese medio millón de dólares, no importa si canta como basura o no, pero ha trabajado duro por eso”. “Natanael Cano el mejor”. “Los que lo critican en los comentarios son los mismos que en toda su vida no lograron nada”. “Es lo que te mereces”, señalaron.

Criticaron a Natanael Cano por decir es el más talentoso

Cabe señalar que constantemente Natanael Cano es tachado de “prepotente” o “soberbio” por algunos de los usuarios en redes sociales. Pero, a pesar de los comentarios negativos, al famoso no parece importarle y suele hacer gala de su alta autoestima desde sus redes sociales.

Y es que en días recientes, desde su cuenta de Instagram, el oriundo de Hermosillo, Sonora, aseguró que él era la figura más talentosa dentro de la industria musical mexicana.

“Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo” escribió.

Natanael es muy controversial (Foto: Instagram/@natanael_cano)

Aunque el famoso apuntó que sólo se refería a un contexto nacional, no descartó tener potencial para poder llegar a otras partes del mundo con su música.

“Ustedes tranquilos, yo nervioso, que el artista número uno va a ser mexicano. Tengo 21 (años), los que ahorita están en uno tienen 25, 28, 30. No más reflexionando”, destacó.

De igual manera, el cantante remarcó que la fama no sólo se medía en los números de oyentes que se tenía en plataformas, sino que lo importante también era cuantos ingresos se generaban a partir de ello.

“Pónganse a trabajar, a mi no me digas cuántas reproducciones tienes, a mí dime cuánto generas de tus reproducciones”, dijo.

SEGUIR LEYENDO