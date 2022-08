Natanael Cano protagonizó pelea en un antro de Baja California

Natanael cano de nuevo se hizo viral por un video en el que se ve cómo varios intentan alejarlo de una persona, a quien le gritaba (Foto: Instagram/@natanael_cano)

Natanael Cano afronta una nueva controversia por ser parte de una pelea en un centro nocturno de Baja California luego de su presentación en el Baja Beach Fest 2022. Varios usuarios de redes sociales compartieron los videos en donde se puede ver al joven cantante intentando pegarle a otra persona.

Hace unos días Natanael Cano se presentó en el festival de música Baja Beach Fest 2022, el cual se festeja en Rosarito, playa de Baja California. Luego de haber tenido un exitoso show, el precursor de los corridos tumbados habría asistido a un antro, donde fue visto por algunos de sus fans.

En uno de los videos, el cual se volvió viral, Cano protagonizó una pelea, se desconoce por qué o con quien. El interprete de Amor tumbado evidentemente alterado, gritó: “¿Quién eres tú? ¡Pende..., chin... a tu madre!”, mientras varios jóvenes intentaban alejarlo de la persona a quien intentaba alcanzar, lanzando algunos golpes.

Debido al comportamiento del cantante, algunos usuarios lo llamaron “mala copa”, por las mismas razones, también hubo quienes aseguraron que la persona del video no es él; no obstante, la ropa que utilizó Natanael en su presentación del pasado fin de semana confirmarían que lo es.

Y es que cuando el artista cantó temas como El karma o Pienso en ella durante el Baja Beach Fest 2022 usó una playera de manga larga con franjas azules y blancas, además de un pantalón corto, calcetas y tenis blancos, misma vestimenta que portó durante la trifulca.

No es la primera vez que Natanael participa en una pelea y se hace viral en redes sociales por esto. El pasado marzo se encontraba en un antro de Sonora cuando comenzó el intercambio de golpes entre varios jóvenes.

Hasta el momento, Natanael no ha hecho declaraciones acerca de esta nueva disputa que protagonizó (Foto: Instagram/@natanael_cano)

El cantante luego explicó a través de sus redes sociales que él habría sido el agredido, por lo que inmediatamente él habría respondido, junto a sus amigos, y comenzaron los golpes. “Pregúntenle cómo le fue al estúpido, le rompimos toda su put... madre”, mencionó en sus stories de Instagram.

Cano, inclusive, aseguró que él esperaba que más videos sobre la pelea fueran publicados para que se evidenciara quién fue la persona que lo agredió y, nuevamente, ir contra él.

Natanael Cano se ha consolidado como uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados, además de ser uno de los primeros en interpretarlos, pero también se ha caracterizado por las frecuentes polémicas que ha protagonizado en los tres años que lleva dentro de la industria musical.

En varias ocasiones Cano ha señalado que supuestamente hay varias personas que lo acosan o que lo agreden cuando se encuentra en la calle, todo por las anteriores polémicas que protagonizado con otros artistas o por su comportamiento (Fotos: CUARTOSCURO)

Una de las últimas veces que causó controversia en redes sociales fue cuando el pasado julio confesó que actualmente gana más de USD un millón por cada cheque que le entregan como compositor, algo que no se compararía con las cifras que ganaba ala comienzo de su carrera, que era poco más de USD 200.

“El último cheque me llegó como de medio millón de dólares (10 millones de pesos)”, contó. “El otro llegó como de medio millón, un millón (20 millones pesos), dos (40 millones pesos), algo así, no me acuerdo, se me olvidó”, compartió con sus seguidores.

Anteriormente, también en julio el intérprete de Arriba aseguró ser el artista más talentoso que tiene México actualmente, lo que llamó la atención de los internautas, quienes arremetieron contra él por esta declaración.

Natanael Cano, de 21 años, comenzó su carrera artística a sus 19 años, obteniendo rápidamente fama por su forma de cantar y sus letras (Fotos: Getty Images)

“Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo”, escribió Natanael.

“Ridículo”. “Pobrecito, perdónalo, Dios mío, no sabe lo que dice”. “Ay, Nata, ya no fumes”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

