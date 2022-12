Sandra Echeverría toma terapia y pasará Navidad lejos de Leonardo de Lozanne: “Me emociona mucho”

La pareja se mantuvo unida durante 11 años y juntos procrearon al pequeño Andrés de Lozanne (Instagram/@sandraecheverriaoficial)

Tras dar a conocer que se encuentra en proceso de divorcio de Leonardo de Lozanne, Sandra Echeverría se encuentra “tranquila”, aunque acepta las dificultades emocionales que está afrontando, y para ello se apoya en terapias espirituales.

Fue en la alfombra roja de un reciente evento donde la actriz y cantante conversó con los reporteros y expresó que prefirió no dar una “nota amarillista” respecto a su separación del vocalista de Fobia, a quien se mantuvo unida durante 11 años y con quien procreó al pequeño Andrés, hoy de siete años.

“Estoy tranquila, la verdad es que obviamente es un proceso, de repente estás bien, de repente te sientes más triste, uno está vulnerable, obviamente está pasando por un momento complicado, pero como lo he dicho anteriormente: no hay nota amarillista, no hay odio, no hay malas ondas, al contrario hay mucho amor, hay mucho respeto de parte de los dos y lo estamos haciendo de la mejor manera posible para no lastimar a nadie, y finalmente vamos a seguir siendo un equipo siempre”, exspresó la protagonista de María Félix: La Doña.

Sandra no ha querido revelar los motivos de su separación pues no quiere dar "la nota amarillista" (Instagram/@sandraecheverriaoficial)

Se acercan las navidades, época donde la familia se reúne para compartir, y en esta ocasión la celebración será distinta para la famosa de 37 años, pues la pasará lejos del padre de su hijo.

“Va a ser diferente porque también va a ser la primera navidad que paso con mi mamá, llevo muchos años sin pasarla con ella así es que me emociona mucho poder compartir ese momento con mi hijo, con ella, nos vamos a ir a Miami, vamos a estar allá en un crucero, así es que estamos tratando de hacer algo divertido”, añadió.

Echeverría dijo que se encuentra trabajando en su espiritualidad mediante una terapia especial que la hará sobreponerse y seguir adelante en medio de su separación. Además destacó que su esfuerzo por estar bien será en provecho de su hijo.

En el programa "Cuéntamelo ya" y conmovida hasta las lágrimas, la actriz confirmó su separación del cantante de "El microbito" (Foto: Captura de pantalla)

“He tenido mucho trabajo espiritual últimamente y he estado haciendo Theta Healing, de todo un poco porque siempre es importante la paz interior, el estar bien, sobre todo para mí misma y para mi hijo, si no estoy bien, no va a estar él bien. Me sirve mucho estar ocupada, estar trabajando, estar sacando sencillo”.

Sobre la entrevista que brindó hace unos días al programa Cuéntamelo ya!, donde derramó algunas lágrimas al hablar de su actual situación sentimental, la protagonista de telenovelas como La usurpadora y La querida del centauro dijo no tener miedo a mostrarse vulnerable ante el público, pues son situaciones normales en el curso de la vida de toda persona.

“Yo no tengo miedo de verme vulnerable para nada, son momentos sumamente complicados y de repente te agarra la debilidad y hay otros momentos en donde te agarras de la fuerza y hay que seguir adelante, no pasa nada”.

Respecto al balance de año que va terminando, la ex integrante del grupo Perfiles se dijo afortunada por los proyectos profesionales que tuvo la oportunidad de recibir.

“Muy agradecida por muchas cosas, he tenido muchas bendiciones en mi vida, y sobre todo tengo a mi hijo que para mí es el regalo más grande de mi vida y estoy disfrutándolo muchísimo, tengo también una canción que acabo de sacar, así que vienen cosas muy buenas, también viene una serie el próximo año, así es que no tengo más que agradecimiento”.

¿Cómo dio a conocer Sandra Echeverría que se está divorciando de Leonardo de Lozanne?

Fue a mediados de noviembre cuando la actriz abrió su corazón en el podcast Señoras Punk, conducido por Amandititita e Iliana Rodríguez, La Reclu. Así lo dijo:

Sopresivamente, Sandra dio a conocer su ruptura en el podcast Señoras Punk (Captura de pantalla/Spotify)

“Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”.

