¿Cuánto cuesta el anillo de diamante rosa que Christian Nodal le regaló a Ángela Aguilar?

La cantante lució en redes sociales las dos joyas que Christian Nodal le habría regalado en distintos aniversarios; juntas representan una inversión que supera por mucho la del anillo que el sonorense obsequió a su exprometida. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar porta en su mano izquierda dos joyas que Christian Nodal le habría regalado en distintos momentos de su matrimonio: un anillo de diamante blanco de corte oval y, desde finales de mayo, un segundo anillo de oro rosa con diamantes en forma de gota.

La primera pieza proviene, según la periodista Ana María Alvarado, de Pristine Jewelers, la joyería neoyorquina que el cantante sonorense ya conocía desde antes de la boda simbólica celebrada en Roma hace dos años, por lo que este segundo anillo también vendría de esa joyería.

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El primer anillo apareció en 2024, cuando Nodal y Aguilar formalizaron su relación durante un viaje a Italia. Esa pieza, con piedra central de corte oval y diamantes incrustados en la banda, está valuada en aproximadamente 55 millones de pesos.

El segundo anillo llegó como obsequio de aniversario. El comunicador Alex Rodríguez reveló en su canal de YouTube que fuentes cercanas a la cantante confirmaron el origen de la joya: “Me contaron fuentes cercanas que el anillo que luce Ángela en la mano parece ser un regalo de aniversario que horas antes le hizo Christian Nodal”, declaró Rodríguez al programa Siéntese Quien Pueda.

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La conductora analizó el anillo de oro rosa con diamantes que Christian Nodal habría regalado a la cantante en su segundo aniversario de boda, una pieza que en el mercado de alta gama ha llegado a cotizarse en decenas de millones de dólares. (@lamexicomonumental)

La joya quedó al descubierto la noche del 29 de mayo en un video publicado por la cuenta de Instagram de la Plaza de Toros Monumental México. En las imágenes, Ángela y su hermano Leonardo Aguilar saludan a la audiencia junto a un grupo de imitadores de Nodal. En el instante en que la cámara hace un acercamiento, ella levanta la mano izquierda y la pieza queda expuesta.

El diamante rosado: solo el 0.01% de todos los que se extraen en el mundo

La conductora Flor Rubio a través de sus redes sociales analizó el significado de esta segunda joya y fue directa sobre su rareza. “Solo el cero punto cero uno por ciento de todos los diamantes que se extraen de la naturaleza son de color rosado”, señaló. “Es decir, es una piedra única, irrepetible, y tenerla implica, además de un altísimo costo, pues también un estatus importante”.

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Rubio explicó que este tipo de gema se conoce en el mercado como “rosa estrella” y que, según los joyeros, simboliza amor eterno, romance y dulzura. “Es un emblema de lujo y un emblema de estatus en la joyería de alta gama”, apuntó la conductora. También mencionó que al investigar encontró que el diamante rosado se asocia con propiedades curativas, entre ellas la capacidad de sanar emocionalmente.

Solo el 0.01% de los diamantes extraídos en el mundo son de color rosado; Flor Rubio explica por qué la joya que Christian Nodal obsequió a Ángela Aguilar en su segundo aniversario representa una de las piedras más escasas y costosas del mercado. (@lamonumentalmexico / @pristine)

La conductora también abordó el origen geológico de la piedra. “El diamante es rosado por las condiciones especiales de presión y temperatura donde están resguardados en el interior de la Tierra”, explicó Rubio. Antes, este tipo de gemas se extraía en una mina de Australia que ya fue cerrada; ahora provienen de yacimientos muy pequeños, lo que hace aún más escasa su extracción.

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El costo: entre 50 y 70 millones de dólares en el mercado de alta gama

En cuanto al precio, Flor Rubio fue enfática: “Dicen los expertos que una piedra así ha llegado a costar entre cincuenta y setenta millones de dólares. No estoy diciendo que ese sea el costo de la piedra de Ángela, seguramente es mucho menor, pero sí es una pieza muy costosa con un valor emocional muy importante”.

Días después de que la joya apareciera en cámara, Ángela Aguilar volvió a lucir ambos anillos en sus historias de Instagram. En varias imágenes posó con la mano al frente para que las dos piezas quedaran a cuadro y agregó dos emojis de corazón, uno blanco y otro rosa.

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Flor Rubio explica que solo una fracción mínima de los diamantes extraídos en el planeta tiene ese color, lo que convierte la joya que Christian Nodal habría regalado a Ángela Aguilar en una pieza de rareza extrema y valor millonario. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Los anillos de Ángela Aguilar frente a los de Belinda

La colección de Aguilar —dos anillos de Pristine Jewelers que en conjunto superan los 55 millones de pesos solo por la primera pieza— se compara inevitablemente con la que Belinda recibió de Nodal durante el noviazgo que ambos sostuvieron entre 2020 y 2022.

En aquel entonces, el cantante le habría obsequiado un anillo de diamante blanco valuado en alrededor de 3 millones de pesos, según estimaciones que circularon en medios de espectáculos.

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La diferencia entre lo que Nodal habría invertido en cada relación es, en términos numéricos, de varios órdenes de magnitud: el solo anillo de diamante blanco de Aguilar cuesta aproximadamente 18 veces más que la pieza que Belinda habría recibido en su momento.