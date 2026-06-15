México

Detienen en Colima a Fernando “N”, “El Pollo”, ligado al Cártel de Sinaloa

Llevaba un arma de fuego, un cargador abastecido y cartuchos útiles

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pollo colima cartel de Sinaloa
(Gobierno de Colima)

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó la detención de Fernando “N”, identificado con el alias de El Pollo, como resultado de los operativos permanentes desplegados en la entidad. El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima.

De acuerdo con información de inteligencia, el detenido está presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa y podría tener relación con diversos homicidios y otros delitos en la región.

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Las corporaciones federales y estatales localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego, un cargador abastecido y cartuchos útiles, además de un recipiente de plástico transparente con tapa color naranja que contenía material blanco y granulado con características propias de la droga sintética conocida como ICE (metanfetamina). El armamento y el estupefaciente fueron asegurados de inmediato, tras lo cual El Pollo fue puesto a disposición de la autoridad competente.

El Pollo enfrenta investigaciones por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, así como por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las autoridades lo consideran un presunto operador del Cártel de Sinaloa en la región, condición que forma parte de las líneas de investigación que desarrollan actualmente las instancias de seguridad federales y estatales, las cuales buscan determinar posibles vínculos del detenido con otras actividades delictivas, incluidos los homicidios referidos.

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Primer plano de las manos de un hombre esposadas con metal brillante, sosteniéndose a la altura del pecho. El fondo es oscuro y borroso con una luz circular superior.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Detenido relacionado al Cártel de Los Mezcales

El pasado 11 de junio fue informada la detención de otro sujeto ligado a grupos del crimen organziado. Personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, en coordinación con otras instituciones, detuvieron a José de Jesús “N”, de 30 años, conocido en el mundo del crimen organizado como El Chuy Roñas o El Venado, identificado como integrante del Cártel de Los Mezcales.

Al momento de su captura, el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Además de ese antecedente judicial, José de Jesús “N” fue señalado por presuntos delitos contra la salud, por lo que quedó a disposición de las autoridades competentes para la continuación de los procedimientos legales en su contra.

El Cártel de Los Mezcales, también referido como “Los Mezcales”, es un grupo delictivo con presencia documentada en diversos municipios del estado de Colima. A inicios de 2026 trascendió la posible existencia de una alianza entre esta organización y “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa, lo que ampliaría el alcance operativo de la red criminal en la región.

El operativo fue realizado por autoridades federales y estatales. Crédito: Gobierno de Colima
El operativo fue realizado por autoridades federales y estatales. Crédito: Gobierno de Colima

Detenido “Blanco” en Colima

Por su parte, el 8 de junio fue informada la detención de dos hombres vinculados al grupo criminal Los Mezcales, también conocido como Cártel Independiente de Colima. Los arrestados fueron identificados como Francisco Javier “N”, alias Blanco, y Héctor Miguel “N”, señalado como presunto encargado de tareas logísticas, comunicación y coordinación con integrantes de la organización delictiva en otras entidades del país.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Blanco habría ganado relevancia al interior de la estructura criminal tras la captura de José Luis “N”, alias Billyboy, cuyo arresto fue dado a conocer el pasado 13 de mayo. En ese contexto, Francisco Javier “N” es señalado como coordinador de célula de sicarios dentro del grupo delictivo, mientras que ambos sujetos son catalogados como generadores de violencia.

Los dos detenidos contaban con órdenes de captura por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, hechos registrados en el estado de Yucatán, razón por la cual la Secretaría de Seguridad mantenía una investigación activa en su contra.

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