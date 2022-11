Famosos al desnudo: de Yuya y Siddhartha en los Latin Grammy al truene de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne

Yuya y Siddhartha continúan derrochando miel a donde quiera que van y en esta ocasión no fue la excepción, pues sorprendieron al posar juntos por primera vez en una alfombra roja. Y es que los enamorados han procurado mantener su relación lejos de los reflectores, pero desde que anunciaron la llegada de su primogénito Mar han mostrado un poco de su relación a través de románticas fotografías que se viralizaron en internet. (REUTERS/Steve Marcus)

La feliz pareja desfiló por la alfombra roja de los Latin Grammy 2022 tomados de la mano. La influencer y empresaria mexicana lució un elegante vestido negro ceñido al cuerpo con unos largos guantas que casi llegaban a sus hombros; agregó unos tacones con agujetas largas que simularon una enredadera y un collar plateado que resaltó su smoke eyed.

El ex integrante de Zoé vistió un sorbio traje negro que destacó con un prendedor blanco y unos lentes oscuros.

Desde que Christian Nodal terminó su compromiso y relación con Belinda ha evitado cualquier contacto con la prensa. Sin embargo, desde se dio una nueva oportunidad en el amor con Cazzu ha aceptado alguna que otra entrevista. Muy pocas veces los enamorados han hablado sobre su noviazgo, pero han posado juntos en múltiples eventos. Fue así que antes de partir rumbo a los Latin Grammy 2022 la rapera argentina compartió con sus fans una serie fotográfica donde resaltó el mexicano. (Foto Instagram: @cazzu)

Los cantantes participaron en una sesión fotográfica donde no solo presumieron sus looks, también dejaron entrever la complicidad que caracteriza su noviazgo. La argentina posó con largo un vestido rojo, un abrigo blanco y un peinado inspirado en el que usó Selena Quintanilla cuando recibió su primer Grammy en 1993.

Mientras tanto, el sonorense lució un conjunto que combinó con el atuendo de su novia, compuesto por una camisa satinada roja y unos pantalones negros. Tras la premiación festejaron, pues Nodal se llevó la estatuilla a “Mejor Álbum de Música Ranchera-Mariachi”.

Desde que Diego Boneta interpretó a Luis Miguel ha dado mucho de qué hablar por sus nuevos proyectos profesionales y su romance con Renata Notni. Cuando confirmaron que estaban juntos muchos dudaron que tendrían un noviazgo duradero, pero al parecer estaban equivocados, pues a principios de diciembre de 2022 celebrarán su segundo aniversario y, gracias a sus redes sociales, se sabe que están más felices que nunca, pues siempre aparecen muy acaramelados. (Foto: Instagram: @Diego)

El actor mexicano reapareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus cinco millones de seguidores unas tiernas fotografías que se tomó junto a la protagonista de melodramas mexicano en el que aparentemente es su lugar preferido. “My favorite surprise”, escribió Boneta en su post con un corazón rojo.

La actriz que revivió a María Félix en su bioserie sorprendió al confesar que está atravesando por un duro proceso de divorcio con el famosos cantante, esto después de ocho años de matrimonio y un hijo juntos de nombre Andrés. Se desconoce con precisión en qué momento de la separación se encuentran y cuáles fueron los motivos que los orillaron a tomar esa decisión, tal vez nunca se sepa, pues ambos son herméticos con su vida privada. (Foto: Instagram/@sandraecheverriaoficial)

La actriz de 37 años concedió una entrevista especial para el podcast Señoras Punk, donde se sinceró sobre su relación con el padre de su único hijo: “Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos, que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí”.

Irina Baeva reafirmó su compromiso con Gabriel Soto

Tras varias envuelta en escándalos por su supuesta separación del actor mexicano, la actriz rusa reapareció en su cuenta de Instagram para terminar con todos los rumores y reafirmar su compromiso. Sin escribir ni una sola palabra, dejó entrever que tanto su noviazgo como su compromiso continúan en pie con un collage donde aparecieron muy acaramelados.(Captura Instagram: @irinabaeva)

