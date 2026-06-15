Pidió perdón antes de celebrar: la historia detrás del primer gol del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey en el Suecia vs Túnez

El mediocampista del Brighton anotó al minuto 7 ante Túnez y cerró la noche con doblete en la goleada 5-1 que puso a Suecia en lo alto del Grupo F. (AFP)

Yasin Ayari marcó al minuto 7 el primer gol mundialista en la historia del Estadio Monterrey y, en lugar de correr a celebrar, levantó las manos, pidió disculpas y se hincó. El mediocampista sueco anotó ante Túnez en la goleada 5-1 con la que Suecia se colocó como líder del Grupo F del Mundial 2026 este domingo 14 de junio.

Ayari cerró la noche con doblete: abrió el marcador al 7′ y puso el 5-1 al 90+6′. Fue figura de un partido que también incluyó goles de Alexander Isak al 30′, Viktor Gyökeres al 59′ y Mattias Svanberg al 84′, apenas segundos después de ingresar como sustituto.

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Omar Rekik descontó de cabeza al 43′ para Túnez, pero el error defensivo del capitán Ellyes Skhiri al inicio del segundo tiempo abrió la puerta al tercer tanto sueco y selló el destino del encuentro. Oficialmente 50.987 aficionados presenciaron el partido en el inmueble regiomontano.

Un sueco con el corazón en el norte de África

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Sweden v Tunisia - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 14, 2026 Sweden's Yasin Ayari celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Henry Romero

La historia de Ayari no cabe en una ficha técnica. Nació el 6 de octubre de 2003 en Solna, Suecia, pero sus raíces apuntan al otro lado del Mediterráneo: su padre Azzouz es tunecino y su madre es marroquí.

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La Federación de Túnez lo contactó para representar al combinado africano en el Mundial de Catar 2022. Ayari quería aceptar, pero su padre intervino. Azzouz le pidió que jugara por Suecia, como forma de devolver lo que el país escandinavo le había dado a la familia.

Esa decisión lo llevó a estar en la cancha este domingo, frente al equipo de su padre, en el partido más importante de su carrera. Cuando el balón entró al fondo de las redes, Ayari no festejó. Levantó las manos en señal de disculpa hacia la afición tunecina y hacia su propia historia.

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El disparo que abrió la historia del Estadio BBVA en un Mundial

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Sweden v Tunisia - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 14, 2026 Sweden's Yasin Ayari celebrates scoring their first goal REUTERS/Daniel Becerril

La jugada nació de un balón largo hacia Alexander Isak. El guardameta tunecino Abdelmouhib Chamakh salió de su área para despejar, pero el rebote quedó vivo. Gyökeres remató y Montassar Talbi salvó sobre la línea. El balón quedó suelto en el área y Ayari llegó con potencia para fusilar la portería desde fuera del área.

Fue el primer gol en la historia del Estadio BBVA dentro de una Copa del Mundo. El inmueble, inaugurado en agosto de 2015 con una victoria de Rayados sobre Benfica 3-0, debutaba como sede mundialista ante 50.987 espectadores que estallaron en júbilo.

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El diseño arquitectónico del recinto estuvo a cargo de la firma Populous, que proyectó una estructura metálica inspirada en las montañas de la región, con la vista al Cerro de la Silla como sello distintivo.

Algunos aficionados presentes abuchearon las pausas de rehidratación durante el partido, una medida que ya ha generado críticas entre entrenadores y futbolistas a lo largo del torneo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Sweden v Tunisia - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 14, 2026 Sweden's Yasin Ayari celebrates scoring their fifth goal with teammates REUTERS/Henry Romero

Svanberg, el otro protagonista de la noche regiomontana

Ayari no fue el único en escribir su nombre en la historia del partido. Mattias Svanberg ingresó al 84′ en sustitución de Jesper Karlström y, segundos después de pisar el césped, marcó el 4-1. Difícilmente habrá un debut más fulminante en este Mundial.

El resultado consolida a Suecia en la cima del Grupo F, luego del empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en Dallas. Los escandinavos, dirigidos por Graham Potter, arrancan el torneo con una diferencia de gol que los separa claramente del resto del grupo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Sweden v Tunisia - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 14, 2026 Sweden's Mattias Svanberg celebrates scoring their fourth goal following a VAR check REUTERS/Henry Romero

El Brighton tiene a uno de los mejores mediocampistas del Mundial

Fuera de la cancha, Ayari llega al Mundial como una de las realidades más consolidadas del fútbol europeo. El mediocampista del Brighton & Hove Albion de la Premier League se formó en el AIK Solna antes de dar el salto a Inglaterra en 2023.

Su última temporada fue su mejor carta de presentación: 29 partidos, 3 goles y 3 asistencias, números que elevaron su valor de mercado a 35 millones de euros. Bajo la dirección de Graham Potter en la selección, Ayari asumió los galones de la creación y la táctica fija, y se proyecta como el líder de la nueva generación nórdica.

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Túnez, por su parte, cierra su debut con una derrota abultada y enfrentará a Japón el sábado 20 de junio en el mismo Estadio Monterrey, donde Ayari dejó una marca que nadie podrá borrar.