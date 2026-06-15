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El ajuste que Javier Aguirre realizó con la Selección Mexicana previo a enfrentarse a Corea

La estrategia del Vasco Aguirre busca optimizar el control y la ejecución en un escenario de máxima exigencia frente al rival asiático

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El ajuste que Javier Aguirre realizó con la Selección Mexicana previo a enfrentarse a Corea (REUTERS/Hannah Mckay)
El ajuste que Javier Aguirre realizó con la Selección Mexicana previo a enfrentarse a Corea (REUTERS/Hannah Mckay)

La Selección Mexicana realizó un movimiento estratégico antes de partir a Guadalajara para disputar su duelo ante Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este domingo 14 de junio, Javier Aguirre, entrenador del conjunto azteca, decidió modificar un aspecto importante en la preparación del Tricolor.

El conjunto nacional ajustó su rutina de preparación, cambió su cancha de entrenamiento habitual dentro del Centro de Alto Rendimiento (CAR) esto con el objetivo de mejorar su adaptación al tipo de pasto del Estadio Guadalajara.

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Previo al viaje, el cuadro azteca modificó su preparación y utilizó el campo dos del CAR, ya que cuenta con el mismo tipo de césped que la sede del partido frente al conjunto asiático. Esta decisión busca optimizar la adaptación de los jugadores al terreno que encontrarán en uno de sus compromisos más importantes de la fase de grupos del torneo.

Motivos del cambio en la selección mexicana

El conjunto nacional ajustó su rutina de preparación, cambió su cancha de entrenamiento (REUTERS/Henry Romero)
El conjunto nacional ajustó su rutina de preparación, cambió su cancha de entrenamiento (REUTERS/Henry Romero)

La modificación no responde a inconvenientes en el estado del campo, como ha ocurrido con otros equipos en pasadas ediciones mundialistas, sino a una táctica planificada para aprovechar la condición de anfitrión y garantizar la mejor preparación posible ante la inminente prueba contra los llamados Tigres de Asia. La solicitud de utilizar el campo dos provino de Javier Aguirre, quien procuró evitar cualquier justificación relacionada con las condiciones del césped al momento del encuentro.

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En este contexto, es relevante señalar que la FIFA solo permite a las selecciones realizar un reconocimiento de cancha oficial un día antes del partido, sin autorizar entrenamientos completos, para proteger el terreno de juego. México implementó una alternativa que reproduce al máximo las condiciones reales, reforzando así la familiaridad y el manejo del balón sobre una superficie idéntica a la que enfrentarán durante el partido.

Implicaciones del cambio ante Corea del Sur

El hecho de entrenar en un campo con características iguales a la del Estadio Guadalajara beneficia varios aspectos tácticos y técnicos para el juego contra Corea del Sur. Esta medida específica permite que los integrantes del equipo analicen y se acostumbren a las reacciones del balón, a la estabilidad sobre la cancha y a la dinámica que exigirá la cita mundialista.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - June 10, 2026 Mexico's Jorge Sanchez and Johan Vasquez during training REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - June 10, 2026 Mexico's Jorge Sanchez and Johan Vasquez during training REUTERS/Raquel Cunha

Algunos de los objetivos clave del cuerpo técnico incluyen:

  • Mejor adaptación física y técnica al tipo de pasto.
  • Menor margen de error por falta de conocimiento del terreno.
  • Mayor confianza producto de una preparación específica para el partido.

Con estas acciones, la selección pretende sacar ventaja desde la planificación, afinando detalles que podrían ser determinantes para asegurar un resultado favorable.

Próximos pasos de la Selección Mexicana antes del partido

Próximos pasos de la Selección Mexicana antes del partido (REUTERS/Raquel Cunha)
Próximos pasos de la Selección Mexicana antes del partido (REUTERS/Raquel Cunha)

Tras este ajuste en su preparación, la Selección Nacional mantiene su itinerario hacia Guadalajara, donde solo podrán hacer un reconocimiento visual del estadio, sin sesiones completas de práctica, en línea con los reglamentos de la FIFA. El equipo tiene previsto arribar a la ciudad antes de su cotejo y cumplir con los procedimientos habituales previos al vital compromiso ante Corea del Sur en la segunda jornada del certamen.

Movimientos como este, ideados y ejecutados por el cuerpo técnico del Vasco Aguirre con anticipación, refuerzan la intención de eliminar cualquier margen para la improvisación y subrayan la meta de una adaptación plena al entorno competitivo que aguardará al equipo nacional en la cancha del Akron.

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