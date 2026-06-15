Así fue la última visita de Oliver Tree en México junto a Aaron Mercury

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La última visita de Oliver Tree a México dejó una serie de momentos inesperados y entrañables, incluido Aaron Mercury.

Durante su estancia en la Ciudad de México, el artista sorprendió a sus seguidores al convivir estrechamente con el influencer Aaron Mercury.

Las imágenes que circularon en redes lo mostraban durmiendo en la habitación del propio Mercury, luego de participar juntos en contenidos digitales y eventos como la pelea organizada por Supernova: Genesis.

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En una de las publicaciones más comentadas, Aaron escribió: “Campeones descansando, we did it (lo logramos)”, mientras ambos aparecían juntos tras la victoria del influencer en el combate.

En uno de los videos más recordados de su paso por la capital, Tree fue visto paseando cerca de Chapultepec y luciendo uno de los tradicionales changuitos de colores.

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El músico, que adoptó el nombre de Oliver Árbol durante su visita, intentó adaptarse al español y dejó frases como “Hola, señorita, ¿cómo estás?” y “Soy Oliver Árbol, un gringo estúpido”. Su sentido del humor y esfuerzo por comunicarse en otro idioma generaron simpatía entre quienes lo seguían.

Así fue la última visita del cantante junto a Aaron Mercury en México (Instagram/@aaronmercury)

La interacción entre ambos creadores de contenido se intensificó con la participación de Mercury en el concierto que Tree ofreció en el Pabellón Oeste. El músico invitó al influencer al escenario, consolidando la buena relación que habían forjado en pocos días. Aunque pertenecían a contextos diferentes, la química entre ambos quedó plasmada en múltiples videos y fotografías.

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Uno de los instantes más celebrados por el propio Tree fue su encuentro con el doctor Simi, a quien definió como su “héroe”. En un clip grabado afuera de una Farmacia Similares, el cantante mostró su emoción al recibir el saludo de la icónica botarga, que incluso siguió su automóvil mientras se alejaba del lugar.

Para quienes se preguntan cómo fue la visita de Oliver Tree a México y su conexión con Aaron Mercury, queda claro que ambos compartieron momentos de camaradería y complicidad. Tree se integró rápidamente a la dinámica local y mostró interés por permanecer más tiempo, llegando incluso a mudarse provisionalmente a la casa del influencer y a bromear sobre el cariño de la madre de Aaron.

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El último contenido de Tree en México fue registrado el 30 de mayo, durante el concierto ya mencionado.

El cantante deseaba que fuera una broma, hace una semana el cantante había estado en México (Aaron Mercury)

Desde entonces, Mercury no ha emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento de su amigo, quien perdió la vida en el accidente de helicópteros en Río de Janeiro, truncando una gira que pretendía recorrer Latinoamérica.

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La breve pero intensa etapa de Oliver Tree en México se recuerda por su espontaneidad y la apertura con la que se relacionó con figuras locales. Su paso por el país dejó huella tanto en redes sociales como en quienes compartieron esos días con él.