Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se separaron

Sandra Echeverría reveló que ya no existía empatía en su matrimonio con Leonardo de Lozanne, por lo que decidieron separase (Instagram/@leozanne)

Luego de más de 11 años de relación, Sandra Echeverría dio a conocer que se separó de Leonardo de Lozanne.

Este 17 de noviembre, la protagonista de Más sabe el diablo por viejo reveló en el podcast Señora Punk que su relación con De Lozanne terminó y está viviendo semanas complicadas a causa de esto.

Reveló que, pese a que se negaba a que su hijo, Andrés de 7 años, tuviera que ver a sus padres divorciarse, tanto ella como Leonardo acordaron que era lo mejor para todos.

“Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil, porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí, yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”

Sandra también comentó que esta decisión se basó en el bienestar de los dos como pareja, pero De Lozanne es una persona a la que siempre va a amar, pues no solo fue su esposo, sino también es el padre de su hijo.

“Yo creo que, finalmente, me importa que él esté bien y me importa yo estar bien y si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él esté bien”, expresó.

La actriz confesó que la razón de su separación fue que ya no hay empatía y apoyo del uno al otro en algunas de sus actividades. Además, el hecho de que existía cierta idealización, sus roces los llevan a sentir frustración.

“He estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas. De repente uno también idealiza a la otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras”





