México

Operación Restitución suma más de 2 mil 100 inmuebles asegurados y más de mil devueltos en Edomex

De manera reciente fueron realizados 13 cateos y 38 inspecciones en 20 municipios

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Uno de los inmuebles asegurados (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, acumula 2,163 inmuebles asegurados en el marco de la Operación “Restitución”, estrategia orientada al combate de los delitos de despojo y contra la propiedad.

De ese total, 1,263 han sido devueltos a sus propietarios legítimos en 79 municipios de la entidad, a un año del primer despliegue operativo de la iniciativa.

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En el periodo comprendido del 6 al 12 de junio de 2026, las corporaciones participantes ejecutaron 13 cateos y 38 inspecciones distribuidos en 20 municipios: Almoloya de Juárez, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Metepec, Nezahualcóyotl, Ozumba, San Antonio La Isla, San Mateo Atenco, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco, Xonacatlán y Zinacantepec. Las acciones arrojaron el aseguramiento de 51 inmuebles, de los cuales 33 correspondieron a casas habitación y 18 a predios.

Operación Restitución: más de 2 mil 100 inmuebles han sido asegurados por despojo en Edomex
Uno de los inmuebles asegurados (FGJEM)

La Operación “Restitución” se enmarca dentro de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, instancia en la que confluyen la SEDENA, la MARINA, la Guardia Nacional, la SSEM, la FGJEM y las policías municipales.

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A mediados de mayo de 2025 fue informado el despliegue de la Operación Restitución territorio mexiquense, el cual inició un despliegue simultáneo en 25 municipios del Edomex con la participación de elementos de diversas fuerzas armadas y de seguridad.

El objetivo de la operación es asegurar inmuebles con denuncia de despojo como parte de la denominada “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, mediante técnicas de investigación que incluyen cateos e inspecciones.

Los municipios donde se llevaron a cabo las acciones en un primer momento fueron Almoloya de Juárez, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Calimaya, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Huehuetoca, Huixquilucan, La Paz, Lerma, Metepec, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

Suman más de 10 mil denuncias por despojo en Edomex tras Operación Restitución: ya fueron asegurados más de mil 100 inmuebles
Uno de los inmuebles asegurados (FGJEM)

El 21 de mayo pasado fue informado el arresto de Mauricio “N”, conocido como El Mauri, identificado como operador de la organización Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS) y señalado como objetivo prioritario dentro de la “Operación Restitución”. La captura fue informada el 21 de mayo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, AMOS es una estructura que opera en los municipios de Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca, y está vinculada con delitos de despojo y contra la propiedad. Mauricio “N” fungía como operador de dicha organización en esa zona del oriente del Estado de México.

Los hechos que motivaron la orden de captura se remontan al 3 de enero, cuando el ahora detenido, en compañía de otras 10 personas, ingresó de manera ilegal a dos lotes propiedad de la víctima ubicados en el municipio de La Paz.

Operación Restitución (FGJEM)
Uno de los inmuebles intervenidos (FGJEM)

Posteriormente, el 14 de abril, El Mauri y otros dos sujetos habrían interceptado a la misma víctima para exigirle 50 mil pesos a cambio de la devolución de sus propiedades, con la amenaza de privarla de la vida en caso de no efectuar el pago. Ante la intimidación, la persona afectada entregó una cantidad menor a la exigida para evitar ser agredida.

A raíz de estos hechos, la FGJEM inició las indagatorias correspondientes por la presunta participación de Mauricio “N” en los delitos de extorsión y despojo, diligencias que derivaron en la obtención de una orden de captura en su contra.

Un video institucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México documenta el operativo, en el que se observa a elementos policiales con equipo táctico custodiando a cuatro personas con los rostros difuminados y esposadas, quienes posteriormente son trasladadas en un vehículo.

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