Sandra Echeverría lloró al hablar de su separación de Leonardo de Lozanne: “Estoy rota”

Conmovida hasta las lágrimas, la actriz confirmó su separación del cantante de "El microbito" (Foto: Captura de pantalla)

Luego de que en días pasados se diera a conocer el proceso de separación entre Leonardo de Lozanne y la actriz Sandra Echeverría, quienes han estado casados durante once años, ahora la protagonista de la serie María Félix: La doña visitó el foro del programa Cuéntamelo ya!, donde habló del tema y terminó conmovida hasta las lágrimas.

Y es que la actriz que comenzó su carrera como cantante en el extinto grupo pop Perfiles acudió al set del programa de Televisa para promocionar el tema Ahí te quedas con tu vida, canción que escribió durante el periodo de confinamiento al lado de Ángela Dávalos.

Echeverría contó que el tema de amor lo escribió cuando todo estaba tranquilo en su situación sentimental con el vocalista de Fobia. En medio de la conversación, las conductoras Cynthia Urías y Michelle Vieth le preguntaron “cómo estaba su corazón”, a lo que la actriz de otros trabajos como Más sabe el diablo por viejo contestó con honestidad.

“Si me preguntas una vez, estoy bien; si me preguntas dos veces, entonces ya empiezo a llorar”.

Al traer de nuevo a su mente su reciente separación, las conductoras intentaron darle ánimos, pero Sandra expresó: “Hay que salir adelante por uno mismo y por el hijo, y pues sí, uno puede estar roto, pero hay que seguirle dando”, expresó.

La cantante que se presentará próximamente junto a la Orquesta de Minería en el Auditorio Nacional se limpió una lágrima, retomó la compostura y expresó: “Me sirve estar motivada y ocupada en mi trabajo, vienen muchos proyectos, viene más música”.

“La verdad que he tenido semanas bastante complicadas, porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo”, dijo al aceptar la crisis de su matrimonio.

Fue en 2011 cuando los famosos comenzaron una relación que no pasó desapercibida ante los reflectores (Foto: Instagram/@leozanne)

Y es que fue hace unos días, a través del podcast Señoras Punk, donde la actriz platicó a Iliana Rodríguez La Reclu, Amandititita y Tania Zarak que atraviesa por un proceso de divorcio.

“La verdad he tenido unas semanas bastante complicadas porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas”, declaró el pasado 16 de noviembre.

Echeverría contó entonces que no ahondaría en detalles de su situación sentimental y que “seguiría adelante” por el bien del hijo que procrearon en común, Andrés de Lozanne, quien tiene actualmente siete años de edad.

El también conductor de televisión y Sandra procrearon en 2015 al pequeño Andrés (Instagram/@sandraecheverriaoficial)

“Eso queremos tenerlo muy para nosotros porque es un tema muy personal, estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil, pero hay que seguir adelante, sobre todo por uno mismo, por el hijo y porque también hay mucho, mucho amor en la relación”.

Entonces la actriz y cantante contó que el divorcio de sus padres la marcó en su infancia y durante su vida, razón por la que siempre quiso que no le ocurriera lo mismo a su propia familia.

“Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne comenzaron su noviazgo en a finales de 2011, esto tras ser captados en distintas ocasiones en el cine y otros eventos sociales. Después de casi tres años, la pareja se casó y en 2015 nació el pequeño Andrés.

