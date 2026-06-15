“Mientras estoy vivo y sano”: la frase que Oliver Tree dijo en México días antes de morir en Brasil

El cantante estadounidense Oliver Tree murió este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, cuando el helicóptero en que viajaba colisionó en pleno vuelo con otra aeronave. Tenía 32 años, estaba en plena gira mundial.
En el mismo helicóptero que Tree viajaban el youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, de 23 años, el productor argentino Lucas Vignale y el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves.
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La colisión ocurrió sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad. Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos; el otro se encontró a unos 100 metros. No hubo sobrevivientes entre las seis personas a bordo. El incendio que siguió afectó al menos 20 vehículos.
“Había un helicóptero que venía de un lado y otro del otro. Se encontraron, chocaron y partes de los helicópteros salieron volando en todas direcciones”, relató a la AFP Thamires Santos, empleada de un restaurante cercano que presenció el accidente.
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El segundo helicóptero transportaba únicamente al piloto. Las víctimas no pudieron ser identificadas formalmente de inmediato debido al estado en que quedaron los cuerpos tras el impacto.
La última reflexión que hizo Oliver Tree en México
Días antes de su lamentable fallecimiento, Tree dio diversas entrevistas por su gira en México, una de ellas con la revista Indie Rocks, en donde confesó que actualmente estaba “semi-retirado y enfocado en disfrutar la vida mientras estoy vivo y sano”.
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En la entrevista, publicada el 20 de mayo de 2026, semanas antes del accidente, Tree habló de su cuarto álbum de estudio, Love You Madly Hate You Badly, lanzado bajo su propio sello Alien Boy Records, grabado en 82 países durante dos años con una laptop y una interfaz usada de 150 dólares en cuartos de hotel.
En ese contexto describió el proceso de separar su identidad como artista de su trabajo como productor. “Estoy en un punto de mi carrera en el que ya no me importa tanto”, dijo. “Básicamente estoy semi-retirado y enfocado en disfrutar la vida mientras estoy vivo y sano”.
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La frase no tenía ningún tono sombrío cuando la pronunció. Era la conclusión de un párrafo sobre libertad creativa, sobre haber construido “una relación tan hermosa” consigo mismo durante la grabación. “Incluso si a nadie le gustara el álbum, yo igual lo amaría”, agregó.
El álbum, compuesto por 17 canciones, fue grabado en los siete continentes. Tree visitó Irak, Afganistán, Kirguistán y las cuevas de Petra, donde durmió con beduinos. Bebió sangre en Macao, comió sesos de vaca y pasó tiempo con la tribu masái en Tanzania, donde dio un concierto para el que rentó bocinas con “unos chicos suajilis del pueblo”.
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La portada la fotografió en Afganistán. “Fue algo hermoso, pero también muy aterrador; probablemente una de las experiencias más aterradoras de mi vida”, dijo en otra entrevista con la revista Vibras.
Al cierre de esa misma entrevista con Indie Rocks, Tree dirigió un mensaje a quienes tienen un sueño artístico. “No necesitas permiso. No necesitas esperar a tener dinero. Simplemente hazlo”, dijo.
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El cantante había visitado Ciudad de México cuatro veces y había estado otras 25 ocasiones en el país, según contó: “Se siente como un hogar”... Vengo aquí todo el tiempo, incluso cuando no tengo shows”, dijo. “Honestamente, me gusta más que Estados Unidos”.
Un documental inconcluso
La gira de Love You Madly Hate You Badly llevaba apenas unas semanas en marcha. Tree se había presentado en São Paulo el 6 de junio. Su próximo concierto estaba programado para el 1 de julio en Lisboa.
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En paralelo, tenía pendiente el lanzamiento de The One Man Band, una serie documental sobre cómo grabó el álbum en Machu Picchu, el Cristo Redentor y la Gran Muralla China. Le dijo a Indie Rocks que aún no había resuelto el flujo de edición. Quedó sin terminar.
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