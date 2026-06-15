México

Presidente del Congreso de Michoacán pide disculpa por tocar narcocorrido del socio de “El Mayo Zambada” en el Pleno

La pieza musical narra una fuga del narcotraficante sinaloense Baltazar Díaz Vega, consuegro del cofundador del Cártel de Sinaloa

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El presidente del Congreso del Estado de Michoacán ofreció una disculpa pública tras un incidente ocurrido durante la celebración del Día del Padre el 10 de junio. (X/azucenau)

Baltazar Gaona García, presidente del Congreso de Michoacán y diputado del Partido del Trabajo (PT), ofreció este domingo una disculpa pública por permitir que la banda Carnavalito interpretara el narcocorrido “Se les peló Baltazar” dentro del recinto legislativo el pasado 10 de junio.

“Créanlo que esto nunca fue mi intención de generar molestias”, dijo el legislador en un video difundido en redes sociales.

Gaona García asumió responsabilidad directa por lo ocurrido: “Como presidente del Congreso yo soy el único responsable de lo que sucedió ese día”. La canción está dedicada a Baltazar Díaz Vega, alias “El Balta”, señalado como uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa capturado en 2024 en El Paso, Texas.

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(Grupo Carnavalito Oficial/Facebook)
(Grupo Carnavalito Oficial/Facebook)

El episodio se originó durante el festejo del Día del Padre celebrado en el Congreso. Según explicó el propio Gaona, la banda Carnavalito solicitó tomarse una fotografía en el salón de sesiones y, como muestra de agradecimiento hacia su persona, decidió interpretar la canción de forma espontánea, sin que el diputado lo hubiera planificado ni solicitado.

Gaona reconoce el contexto de inseguridad

En su mensaje, el legislador del PT vinculó la polémica con el clima de violencia que atraviesa el país. “Yo entiendo los momentos difíciles que está pasando nuestra sociedad con los temas de inseguridad y lo que nosotros menos queremos es que se fomente este tipo de actividades”, señaló.

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Gaona también defendió el carácter abierto del recinto. Dijo que el Congreso de Michoacán es “un espacio abierto, libre, para que nos puedan visitar todas las personas que lo deseen”, y enumeró a artesanos, obreros, maestros, feministas, escultores y editores de libros como ejemplos de quienes tienen cabida en el lugar.

El diputado cerró su mensaje con una petición directa a la ciudadanía: “Espero su comprensión y ojalá, ojalá puedan recibir estas disculpas de la mejor manera”.

Quién fue Baltazar Díaz Vega, el personaje del narcocorrido

Baltazar Díaz Vega, el primer socio de 'El Mayo' Zambada
Baltazar Díaz Vega, el primer socio de 'El Mayo' Zambada (Infobae)

“El Balta” fue un narcotraficante, ganadero y empresario originario de Badiraguato, Sinaloa, nacido el 6 de enero de 1951. Se le considera uno de los primeros y más cercanos socios de Ismael “El Mayo” Zambada en los inicios de lo que después se convertiría en el Cártel de Sinaloa. En 1991, cuando tenía alrededor de 40 años, fue detenido, lo que marcó un punto de quiebre en su historial delictivo.

La relación entre ambas familias se fortaleció cuando Javier Alonso Díaz Medina “El Javi”, hijo de Díaz Vega, se casó con María Teresa Zambada Niebla, hija de El Mayo, convirtiéndolos en consuegros. Otro hijo, José Porfirio Díaz Medina “El Pío”, también figura entre su descendencia.

Díaz Vega combinaba el narcotráfico con la ganadería y la cría de caballos pura sangre, actividades con las que justificaba parte de su patrimonio. El narcocorrido “Se les peló Baltazar” narra una de sus fugas o liberaciones de la justicia y se popularizó en la cultura mexicana.

“El Balta” murió en enero de 1995, a los 44 años, tras una balacera en la Ciudad de México en la que se enfrentó y mató a dos policías judiciales. Sus restos descansan en el Panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa, cementerio donde están enterrados varios personajes del narcotráfico mexicano.

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