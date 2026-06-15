Celos en MasterChef México: Daniela Parra preocupada por reacción de su novio ante cercanía con Pablo Villagrán

La influencer mexicana rompió en llanto dentro de la casa y le pidió perdón a Diego por su cercanía con el participante guatemalteco, mientras la novia de Villagrán salió llorando tras confrontarlo en el domingo de eliminación. (@MasterChefMx)

Daniela Parra rompió en llanto dentro de MasterChef y le pidió perdón a su novio por su cercanía con Pablo Villagrán, mientras la novia del influencer guatemalteco salió llorando de la casa tras una discusión que quedó grabada el domingo de eliminación del este 14 de junio.

Daniela grabó un momento de vulnerabilidad en el que, entre lágrimas, habló directamente a la cámara para dirigirse a su pareja. “Diego, solo quiero que sepas, y tú me conoces, y no tendría por qué siquiera explicar esto ni decírtelo, pero obviamente no pasa nada. Pablo es mi amigo”, dijo Parra. “Siento que ni siquiera tendría por qué estar explicando esto porque no ha pasado nada ni pasará nada. Estamos en un lugar con mil cámaras, pero bueno, así son las cosas”.

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“Aunque Pablo sea mi zona segura, no pretendo hacer enojar a nadie”

La creadora de contenido reconoció el vínculo que ha construido con Villagrán dentro del reality, pero marcó sus intenciones con claridad. “Aunque Pablo sea mi zona segura en este reality, creo que no pretendo hacer enojar a nadie ni que se malentiendan las cosas. Prometo ya poner límites”, añadió entre sollozos. Cerró su mensaje con una declaración directa a su pareja: “Quiero que sepas, Diego, que te amo con todo mi corazón. Te llevo en mi corazón siempre”.

Dos parejas en crisis por el mismo reality: Diego confesó sus celos en entrevista y Marianela confrontó a Pablo en la casa; Daniela Parra respondió entre lágrimas con un mensaje directo a su novio. (@masterchefmx)

La preocupación de Daniela no es gratuita. Su novio, Diego, ya había admitido públicamente haber sentido celos ante la química visible entre la influencer y el participante guatemalteco. “La neta al principio me fue difícil porque yo no soy un hombre que me considere celoso, pero cuando los empecé a ver juntos sentí celos primitivos, viscerales que no había sentido nunca”, confesó Diego en entrevista para Venga la Alegría. Agregó que el apoyo de familiares y amigos cercanos a Daniela lo ayudó a encontrar calma. “Confío en mi güera, en ella no tengo dudas y por eso he podido pasar estos celos”, concluyó.

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Marianela Rodríguez enfrenta a Pablo Villagrán en la casa

La situación también sacudió a la otra parte del shippeo. Marianela Rodríguez, novia de Pablo, llegó a la casa durante el domingo de eliminación y protagonizó una discusión tensa con el participante que quedó captada por las cámaras. Salió llorando del encuentro.

En el intercambio, Marianela le reclamó a Pablo su cercanía con Daniela. “Tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer, Pablo. Perfectamente”, le dijo. Cuando él preguntó si no podía tener una amistad, ella respondió: “Acostados en la cama”. Pablo intentó minimizar la situación: “Ay, no m*m*s. Sí, va a pasar algo acostados en la cama. Te están grabando veinticuatro siete”. Marianela no cedió y lo confrontó sobre su desempeño en el programa: “Tienes potencial, Pablo Esteban. Tienes todo el potencial, pero tú solito te estás haciendo menos”.

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La influencer pidió disculpas a su pareja desde adentro del reality y aseguró que Pablo es solo su "zona segura". (@masterchefmx)

Antes de ese encuentro, Rodríguez ya había hablado sobre el tema entre lágrimas en entrevista para Café AM. “Creo que nadie debería de pasar por esto. Creo que es algo feo y que he atravesado sola, yo no debería estar desconfiando de mi pareja, más de una persona con la que viví cuatro años. Se siente feo, no puedo decir otra cosa”, expresó la joven guatemalteca. Pese al dolor, dejó claro que su compromiso con representar a su país pesa más que cualquier decisión personal sobre su relación. “Como mujer, antes de cualquier hombre, voy yo primero, mi integridad, voy yo como mujer fuerte”, afirmó.

Los usuarios alimentan la polémica en redes

En redes sociales, usuarios especulan sobre una posible atracción entre Daniela y Pablo más allá de la amistad, impulsados por la química que ambos muestran durante la competencia. La controversia crece porque los dos tienen parejas fuera del programa, lo que convierte cada interacción entre ellos en material de debate.

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La dinámica dentro de la casa sigue generando tensión hacia afuera. Dos parejas, cuatro personas y un reality con cámaras encendidas las 24 horas.