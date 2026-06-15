México

Susana Zabaleta responsabiliza a Nodal del conflicto con Cazzu y Ángela Aguilar

La cantante arremetió contra el sonorense y defendió a Ángela Aguilar de los ataques que, dijo, debería recibir él

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Susana Zabaleta
Zabaleta se tomó un momento para referirse al cantante sonorense: lo llamó "el innombrable", luego lo nombró, y después no se guardó nada más. (Susana Zabaleta / @angela_aguilar_)

El sábado 13 de junio, frente a más de 100 músicos reunidos en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, Susana Zabaleta aprovechó su “Homenaje Sinfónico al Divo” para lanzar un contundente comentario contra Christian Nodal, a quien se negó a nombrar directamente antes de hacerlo: “El in-innombrable estaba, ¿no? También. Este, Nodal, ¿no?”.

La cantante monclovense, conocida como “La Zabaleta”, compartía cartel de fin de semana en la ciudad con varios artistas de primer nivel. Antes de llegar a Nodal, mencionó que Chayanne y Sebastián Yatra también habían actuado en Monterrey, algunos con entrada pagada con recursos públicos: “Había mucha gente de a gratis. Bueno, no de a gratis, con nuestros impuestos pagados”.

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“Las mujeres acabamos odiándolo”

El público respondió con risas y ovaciones cuando Zabaleta soltó sin filtros su opinión sobre el sonorense: “Ay, es que las mujeres acabamos odiándolo al hijo de su ch*ng*d* m*dr*”. La sala del Escenario GNP Seguros estalló en risas, gritos y aplausos. La frase no fue un desliz, sino el remate de un argumento que la cantante ha sostenido en público desde que se desató en 2024 la polémica entre Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar.

(Cuarto oscuro /AFP)
La monclovense dijo que las mujeres "acaban odiándolo" y que la culpa de todo el escándalo con Cazzu y Ángela Aguilar es de él, no de ellas. (Cuarto oscuro /AFP)

Susana Zabaleta ha defendido desde entonces que la responsabilidad de la ruptura y del manejo público del triángulo amoroso recae en el cantante, no en las mujeres involucradas. Esa noche en Monterrey lo reiteró con su estilo habitual, sin eufemismos: “Le echan la culpa toda a la pobrecita enana, pero la verdad es que el hijo de su ch*ng*d* m*dr*, ¿no?”.

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La defensa de Ángela Aguilar y la crítica a la misoginia

La postura de Zabaleta no es nueva ni improvisada. La intérprete ha señalado públicamente que la tendencia de culpar a la hija de Pepe Aguilar en este asunto responde a una lógica misógina que ella rechaza. En su lectura, el señalamiento debería apuntar al hombre que tomó las decisiones, no a las mujeres que quedaron en medio del escándalo.

En el concierto del sábado, antes de cerrar el momento con una disculpa al público, remató con una reflexión que mezcló autocrítica y solidaridad: “Ya sé que la vieja dice puras p*nd*j*d*s casi como yo, pero... Un momentitito y disculpen”. La ovación que siguió sugirió que la audiencia regiomontana compartía, al menos en parte, su diagnóstico.

(RS)
Frente a una sala en ovación, lo llamó "el innombrable" antes de soltarle una fuerte crítica al cantante. (RS)

No es la primera vez que Zabaleta se pronuncia sobre el tema. En 2025, durante una entrevista con María Julia Lafuente para Telediario, la cantante ya había fijado su postura con la misma contundencia: “Yo sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal. O sea, el guilo, cochino, p*t* flojo es Nodal, el que traicionó a su mujer es él, pero siempre tendemos a abuchear y a decir que la mujer es la que tiene la culpa”. En aquella ocasión, Zabaleta usó su propia experiencia con la prensa —derivada de su relación con el comediante Ricardo Pérez de La Cotorrisa— para ilustrar lo que describió como una práctica misógina: la tendencia de los medios a atacar a la mujer antes que al hombre involucrado en una controversia amorosa.

Un homenaje a Juan Gabriel con más de 100 músicos en escena

El contexto del exabrupto fue una noche de gala musical. Zabaleta encabezó el espectáculo acompañada por la Camerata de Coahuila bajo la dirección de Alejandro Reyes Valdés, el tenor Carlos Alberto Velázquez, el Mariachi Tecalitlán de Daniel Rocha y las voces del coro de la Compañía de Ópera de Saltillo y del Instituto de Música de Coahuila.

La cantante aprovechó el micrófono para arremeter contra el sonorense, y defendió a Ángela Aguilar de los ataques que, dijo, debería recibir él. (Instagram)
La cantante aprovechó el micrófono para arremeter contra el sonorense, y defendió a Ángela Aguilar de los ataques que, dijo, debería recibir él. (Instagram)

El “Homenaje Sinfónico al Divo” reunió en escena a más de 100 músicos para rendir tributo al legado de Juan Gabriel. Fue en ese marco de solemnidad artística donde Zabaleta encontró, como suele hacerlo, el espacio para el humor ácido y la opinión sin maquillaje.

Antes de soltar sus comentarios sobre Nodal, la cantante agradeció a la audiencia con visible emoción: “Esta noche es una noche muy importante para mí”. Lo que siguió dejó claro que la importancia de la velada no le impidió decir exactamente lo que pensaba.

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