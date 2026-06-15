Detienen a Alejandro “N”, alias “El JP”, ligado al Cártel de Sinaloa en Baja California

El sujeto capturado (SSC-BC)

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana capturaron en Playas de Rosarito, Baja California, a un presunto homicida identificado como Alejandro “N”, alias El JP, quien acumulaba casi un año como prófugo de la justicia.

Información recopilada por Infobae México destaca que el sujeto capturado estaría relacionado con el Cártel de Sinaloa.

La detención se concretó a las 16:44 horas del sábado 13 de junio, sobre la calle Lic. Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Ampliación Mazatlán, a cargo de elementos del grupo de Reacción Inmediata de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

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El operativo se originó tras la detección del individuo en la vía pública por escandalizar y agredir verbalmente a automovilistas. Al momento de ser abordado por los oficiales para controlar la falta administrativa, el sujeto adoptó una actitud evasiva, lo que motivó la solicitud de cotejo de sus datos generales ante el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C-5).

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta en el sistema arrojó que Alejandro “N”, de 23 años y originario de Playas de Rosarito, contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de homicidio calificado, registrada el 23 de julio de 2025 bajo el NUC: 05-2025-02319 y la Causa Penal: 641/2025.

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Reportes de inteligencia vinculan a El JP con un grupo generador de violencia dedicado a ejecuciones de rivales, privación ilegal de la libertad y tráfico de armas.

Ante el perfil de peligrosidad del detenido, la autoridad estatal activó un protocolo de seguridad en conjunto con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal para garantizar la puesta a disposición de Alejandro “N” ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Detenidos dos de Los Rusos

Mientras que el 9 de junio pasado agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California detuvieron a dos presuntos integrantes de una estructura criminal activa en la colonia Venustiano Carranza de Mexicali, en una operación desarrollada poco después de las 12:00 horas del lunes 8 de junio. Según información obtenida por Infobae México, los capturados estarían vinculados al grupo delictivo Los Rusos, una célula ligada al Cártel de Sinaloa.

Los sujetos capturados (SSC-BC)

El análisis de las áreas de inteligencia indica además que los detenidos guardarían relación con una estructura ligada a un delincuente conocido como El Mike, arrestado de manera reciente, y que habrían participado presuntamente en un ataque armado contra una caseta de policía perpetrado tras la captura de ese líder delictivo de la colonia Carranza.

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La operación se originó cuando agentes estatales realizaban labores operativas sobre la avenida 86, en la colonia Venustiano Carranza, y detectaron un vehículo Nissan Versa modelo 2013 estacionado de forma irregular. En ese momento, uno de los tripulantes descendió del automóvil e intentó escapar hacia un inmueble aparentemente abandonado. Los agentes observaron lo que parecía ser un arma de fuego fajada a la cintura del individuo y le dieron alcance antes de que lograra ingresar al inmueble.

Tras una inspección preventiva, quedó asegurado quien se identificó como Carlos Alberto “N”, de 42 años, originario de Mexicali, en posesión de un arma de fuego abastecida con un cargador que contenía 15 cartuchos útiles. Los oficiales procedieron entonces a entrevistar al segundo ocupante del vehículo, identificado como José Luis “N”, de 28 años, residente de Mexicali.

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Aunque no se localizaron objetos ilícitos entre las pertenencias personales de este último, la revisión del automóvil reveló una mochila negra en el interior del habitáculo con 140 dosis de metanfetamina con un peso aproximado de 104 gramos, 133 dosis de marihuana con un peso cercano a los 390 gramos, y 70 dosis de heroína junto con cuatro envoltorios con un peso aproximado de 2 kilogramos 400 gramos.

La revisión del área de la cajuela arrojó una segunda mochila con dos cargadores de plástico calibre 9 milímetros, ambos abastecidos con 15 cartuchos útiles cada uno. En total, las autoridades aseguraron más de 300 dosis de enervantes de distintos tipos.

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