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MasterChef México 2026: quién fue el quinto eliminado oficial de la cocina más famosa

Diez participantes en riesgo de eliminación se disputaron su lugar en el reality culinario, pero uno no superó el veredicto de los chefs

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El cocinero no logró convencer a Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena con su platillo de reconciliación y se convirtió en el quinto eliminado de la temporada de MasterChef 24/7. (Captura de pantalla YouTube MasterChef)

El Domingo de Eliminación del 14 de junio de 2026 llegó con una tensión que se apoderó de la casa desde las primeras horas del día. Las redes sociales ardieron con especulaciones sobre quién abandonaría la cocina más famosa de México, y la incertidumbre se instaló tanto en el público como entre los propios participantes de MasterChef 24/7.

De los 18 cocineros que aún competían en esta temporada, diez llegaron a la gala con Delantal Negro. Esa distinción los colocó directamente en la zona de riesgo y los obligó a preparar sus platillos con la presión de saber que uno de ellos se iría a casa esa noche.

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Los diez cocineros en riesgo fueron Lancer, Michelle, Carmen, Pablo, Flor, Ricardo, Luis, Daniela, Julio y Diego. Todos tuvieron que convencer el paladar de los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena, además de cuatro comensales invitados: Ferka, Emir Pabón, Luz Elena González y Rey Grupero.

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Diez participantes con Delantal Negro se disputaron su lugar en la cocina más famosa de México este 14 de junio; solo Ricardo no superó el veredicto de los chefs y abandonó la competencia. (Captura de pantalla MasterChef)

Antiguos participantes lideraron la batalla por el balcón

Antes del reto de eliminación, los cocineros con Delantal Negro contaron con la guía de exparticipantes de MasterChef que los apoyaron para intentar subir al balcón y salvarse de la eliminación. Algunos lo lograron; otros no tuvieron la misma suerte y debieron enfrentarse al reto definitivo.

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Quienes no consiguieron el pase al balcón prepararon un platillo de reconciliación, su última oportunidad para demostrarle a los chefs que merecían seguir en competencia. La presión fue visible. Cada técnica, cada sazón y cada presentación estuvieron bajo la lupa de los jueces.

Los platillos del reto de eliminación fueron, en términos generales, de buen nivel. No obstante, la cocina de Ricardo no logró convencer a la máxima autoridad culinaria de la noche. Su sazón no alcanzó el estándar que los chefs exigieron para permanecer en la competencia.

“Hay dos cocineros que tuvieron un desempeño que realmente no estuvo a la altura del reto... Por eso quien abandona la cocina de MasterChef 24/7 es... Ricardo”, declaró la chef Zahie.

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De los diez cocineros que llegaron con Delantal Negro al Domingo de Eliminación del 14 de junio, solo Ricardo no pudo superar el reto final. (Captura de pantalla YouTube MasterChef)

Con esa decisión, Ricardo se convierte en el quinto eliminado de esta temporada de MasterChef 24/7 y abandona la cocina más famosa de México. Su salida se suma a la de los cuatro cocineros que lo precedieron en la lista de eliminados durante las semanas anteriores.

La competencia continúa con 17 participantes que buscarán mantenerse fuera del Delantal Negro en los próximos retos semanales.

“Muchas gracias a MasterChef por darme esta oportunidad de estar en la escuela más famosa del mundo. A toda la gente que me apoyó y a todas las personas que miran el 24/7. Gracias a los maestros, aprendí de grandes. Me llevo mucho aprendizaje”, expresó Ricardo al retirarse del foro visiblemente conmovido.

Participantes que continúan en la competencia de MasterChef México 24/7

  • Michelle Malacara
  • Luis Alfonso Ramos
  • Emmanuel Chiang
  • Carmen Fuentes
  • Flor Ramírez
  • Jazmín Bernal
  • Camila Souza
  • Ángel Villamar Carrillo, “Antrax”
  • Daniela Parra
  • Ixdit Vega
  • Claudia Ruíz
  • Diego Carrillo
  • Pablo Villagrán
  • Julio Vázquez
  • Bruno Bautista, “Lancer”
  • María del Carmen Ramos
  • Alberto Palomino, “Ramahá”

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