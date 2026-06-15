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El grito homofóbico aparece en el Mundial 2026: fanáticos usan la frase prohibida durante el Suecia vs Túnez

El incidente en el Estadio Monterrey reavivó el debate sobre la eficacia de las campañas inclusivas y pone en foco las posibles sanciones que tendría la sede mexicana

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El grito homofóbico aparece en el Mundial 2026: fanáticos usan la frase prohibida durante el Suecia vs Túnez (REUTERS/Daniel Becerril)
El grito homofóbico aparece en el Mundial 2026: fanáticos usan la frase prohibida durante el Suecia vs Túnez (REUTERS/Daniel Becerril)

El grito homofóbico volvió a escucharse en las gradas de un estadio mexicano, el incidente ocurrió durante el primer partido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de la Copa Mundial 2026. En el juego Suecia vs Túnez, el público mexicano violó el reglamento de la FIFA en donde prohibió el uso de frases discriminatorias.

Público del Estadio Monterrey lanzó la polémica expresión en la segunda mitad del encuentro, a pesar de la vigilancia y campañas previas contra la discriminación en el futbol, la afición regiomontana ignoró las normas y utilizó la frase “Eeeh.. Pu...”, la magnitud de la falta fue evidente pues el grito homofóbico fue escuchado en las transmisiones oficiales del partido.

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De acuerdo con algunos reportes en redes sociales, seguidores ubicados en la cabecera norte del inmueble habrían encabezado la entonación de la frase, realizaron el grito discriminatorio en dos ocasiones durante la segunda mitad. A pesar de ser evidente la frase prohibida por la FIFA, el árbitro no detuvo el juego ni aplicó en ese momento los protocolos de sanción, por lo que el partido siguió con normalidad.

Implicaciones del grito homofóbico en partidos del Mundial 2026

Afición entonó el grito homofóbico en el primer partido de Monterrey del Mundial 2026 ( REUTERS/Henry Romero)
Afición entonó el grito homofóbico en el primer partido de Monterrey del Mundial 2026 ( REUTERS/Henry Romero)

El fenómeno del grito homofóbico en estadios mexicanos ha generado preocupación nacional e internacional durante los últimos años. En este caso, se documenta el primer incidente de este tipo en la actual Copa del Mundo 2026 y el primero ocurrido en los partidos inaugurales celebrados en México. Los encuentros previos, como México vs Sudáfrica en la Ciudad de México y Corea del Sur vs Chequia en Guadalajara, transcurrieron sin manifestaciones discriminatorias en las tribunas.

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La reincidencia de este comportamiento adquiere mayor relevancia por tratarse de un partido mundialista. Autoridades y organismos mantienen campañas y normas estrictas para erradicar actos discriminatorios del futbol.

El incidente ocurrió poco antes del tercer gol de Victor Gyökeres para Suecia y nuevamente al minuto 73, tras un saque de meta del portero de Túnez. En ambas ocasiones, los árbitros permitieron que el juego siguiera en curso.

Reacciones y posibles sanciones de la FIFA tras el incidente

Aunque el protocolo antidiscriminación de la FIFA contempla la suspensión de partidos en presencia de este tipo de manifestaciones, el árbitro en turno no activó el mecanismo y todo continuó normalmente. Sin embargo, los organismos disciplinarios de la FIFA analizan los reportes arbitrales y de los comisarios de partido posteriormente, para determinar si procede alguna sanción.

Las sanciones impuestas anteriormente por conductas similares incluyen advertencias, multas económicas y sanciones como jugar partidos a puerta cerrada ( REUTERS/Raquel Cunha)
Las sanciones impuestas anteriormente por conductas similares incluyen advertencias, multas económicas y sanciones como jugar partidos a puerta cerrada ( REUTERS/Raquel Cunha)

Debido a que se trata de un partido mundialista, la FIFA podría tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación por el comportamiento de la afición mexicana. Y es que, a pesar de que no jugó el equipo nacional, gran parte de la tribuna se llenó de fans del Tricolor, por lo que podría haber sanciones hacia la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Las sanciones impuestas anteriormente por conductas similares incluyen advertencias, multas económicas y sanciones como jugar partidos a puerta cerrada cuando los incidentes persisten o no se atienden a tiempo. La política de “tolerancia cero” continúa vigente y cualquier incidente podría tener consecuencias para el estadio anfitrión o la federación involucrada.

Las medidas disciplinarias posibles ante estos casos suelen ser:

  • Advertencias formales a la federación local.
  • Multas económicas relevantes.
  • Prohibición temporal para que el público local asista al estadio.
  • Evaluación para futuros partidos internacionales en el país.

Hasta la fecha, ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo sucedido en el Estadio Monterrey, pero se espera la revisión de los reportes del partido para definir los siguientes pasos.

El contexto de la discriminación en el futbol mexicano

Suecia venció 5 - 1 a Túnez (REUTERS/Daniel Becerril)
Suecia venció 5 - 1 a Túnez (REUTERS/Daniel Becerril)

El grito homofóbico representa una problemática recurrente en el futbol mexicano, que ha motivado sanciones tanto en torneos nacionales como en eventos internacionales organizados en el país. Organismos como la FIFA y autoridades locales han impulsado campañas de concientización y han endurecido reglamentos que incluyen advertencias sonoras en los estadios y la posibilidad de suspender los encuentros si los incidentes se repiten.

Hasta ahora, la Copa del Mundo 2026 se ha desarrollado en México con un ambiente mayormente festivo en sus diferentes sedes. No obstante, el episodio en el Estadio Monterrey evidencia el reto persistente para erradicar la discriminación en el ámbito deportivo. Autoridades y organizadores permanecen atentos y reiteran su compromiso con la inclusión en el futbol nacional, a pesar de estos hechos.

La repetición del grito homofóbico en partidos internacionales realizados en México subraya el reto constante para quienes buscan cumplir con los estándares globales de respeto e inclusión exigidos por los organismos rectores del futbol.

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