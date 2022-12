Legisladora del PT condenó bajo sueldo de trabajadores de limpieza en el Senado

Senadora del PT se pronunció contra el bajo sueldo de trabajadores de limpieza (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Martha Márquez, senadora por el Partido del Trabajo (PT), exhibió el monto que trabajadores reciben mensualmente por prestar su servicio en el área de limpieza en el Senado de la República.

INE aprobó multar a los partidos con 673 mdp pesos; Morena y PT los de más irregularidades en 2021 Al respecto, el dirigente nacional de partido guinda, Mario Delgado, acusó al órgano electoral de persecución política por la reforma de AMLO VER NOTA

Este 30 de noviembre la legisladora denunció que los trabajadores tienen un salario bajo y enfrentan condiciones laborales desfavorables, debido a la renovación mensual de su contrato.

Señaló que el ingreso del personal que limpia Cámara de Senadores es de 5 mil pesos al mes. A cambio, aseguró, realizan una de las labores de mayor dificultad.

Márquez reveló que trabajadores de limpieza en el Senado ganan 5 mil pesos al mes (Archivo)

“Tengo en mi poder un recibo de nómina de personal de limpieza de este Senado de la República. Les renuevan su contrato cada mes y ganan 5 mil pesos al mes por apoyarnos, ayudarnos, hacer una de las tareas más difíciles que se hacen aquí en el Senado que es mantenerlo aseado, limpio para que nosotros podamos estar aquí en las sesiones”

Márquez condenó que en San Lázaro algunos trabajadores tienen jornadas laborales extensas. Fue en ese sentido que hizo un llamado a las y los senadores a dejar a un lado la hipocresía y revisar este tema.

“Yo pido que lo revisemos, no podemos ser así, no podemos ser hipócritas al querer venir a querer mejorar la calidad de vida de los mexicanos aparentemente cuando los trabajadores del Senado ganan 5 mil pesos al mes, cuando se les renueva contrato cada mes, cuando sigue habiendo personal del Senado que trabajan 36 horas continuas o más”

#VIDEO | Senadora del PT denuncia que trabajadores de limpieza del Senado ganan 5 mil pesos mensuales



Martha Márquez (@mmarquezags) pidió no ser "hipócritas" al querer "mejorar la vida" de los mexicanos, pero a los trabajadores de limpieza se “les renueva su contrato cada mes”. pic.twitter.com/n6dqr7toI8 — LA OCTAVA (@laoctavadigital) December 1, 2022

Por otra parte, la petista salió en defensa de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) frente a la polémica en la que ha estado envuelta ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hago un llamado para que el Senado a través de la mesa directiva tenga contacto con la Secretaría de Gobernación derivado de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que declara anticonstitucional la no elección de comisionados de la COFECE”

Márquez aseguró que el Senado ha sido omiso respecto a este asunto pues desde 2020 tuvo que haber sido elegido un comisionado de este organismo autónomo.

Les comparto mi participación #DesdeElSenado en defensa de las y los trabajadores y la #COFECE.#MarquemosElRumbo pic.twitter.com/uL1OsKgVj1 — Martha Márquez (@mmarquezags) November 30, 2022

Mientras que este 30 de noviembre el mandatario nacional reiteró su postura en contra. Durante su conferencia de prensa matutina mencionó:

Reforma electoral de AMLO podría perjudicar al Partido Verde y al PT De aprobarse, estos dos partidos correrían el riesgo de desaparecer pues se quedarían sin recursos públicos en años no electorales, disminuyendo su presencia ante el electorado VER NOTA

“Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo, son estos instrumentos que fueron creados para proteger el modelo privatizador que se impuso mediante el periodo neoliberal”.

Pese a ello, López Obrador aseguró que cumplirá con lo solicitado por la SCJN, por lo que informó que enviará terna para ocupar vacantes en la Cofece.

López Obrador anunció que cumplirá mandato de la SCJN en relación a la Cofece y enviará propuesta de comisionados al Senado (Archivo)

No descartó que en futuro la Cofece y otros organismos del mismo tipo desaparezcan, aunque actualmente el contexto no es favorable para ello.

“Para que les arda más”: Morena y sus aliados presumieron fortaleza de su alianza El líder de Morena en la Cámara de Diputados colgó una fotografía junto a los coordinadores del PT y del Partido Verde VER NOTA

“De todas maneras si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, que eso sería lo ideal, si no hay condiciones aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer”, indicó durante su encuentro con la prensa.

La SCJN estableció un plazo de 30 días para que el ejecutivo federal haga una propuesta de comisionados que se encuentren entre los mejor evaluados, según señaló Márquez en el Senado.

SEGUIR LEYENDO: