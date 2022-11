AMLO informó que enviará terna para ocupar vacantes en la Cofece

Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una terna con candidatos para ocupar vacantes en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). (Captura de pantalla).

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una terna con candidatos para ocupar vacantes en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano que aseguró, defiende a empresas particulares, no al pueblo.

“Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo, son estos instrumentos que fueron creados para proteger el modelo privatizador que se impuso mediante el periodo neoliberal” refirió el mandatario durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Y es que respecto a la orden de la SCJN a AMLO para que presente una terna para presidir la Cofece, el mandatario comentó: “hay que cumplir con lo que ordena el poder judicial, y es lo que voy a hacer, voy a mandar la terna”.

El mandatario también señaló la supuesta falta de auténtica autonomía de organismos como la Cofece y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). “Se crearon estos organismos supuestamente para evitar los monopolios. Entonces, al final los miembros de estos organismos crearon atrapados por los mismo intereses creados. No hubo ningún cambio”, comentó.

El presidente de México no descartó la posibilidad de que algún día Cofece desaparezca. (Infobae).

No obstante, López Obrador no descartó que en un futuro pueda desaparecer la Cofece y otros organismos autónomos, “pero de todas maneras si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, que eso sería lo ideal, si no hay condiciones aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer”.

Recordemos que hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al presidente López Obrador enviar al Senado de la República, sus propuestas de candidatos a consejeros de la Cofece, al considerar que el titular del Ejecutivo federal incurrió en una omisión que ha provocado que la incompleta integración del Pleno de la dependencia afecte sus funciones constitucionalmente previstas por lo que la Corte falló a favor de la Comisión en la demanda que presentó contra el presidente.

A principios de 2022 senadores de Morena denunciaron a la Comisión Federal de Competencia Económica “por traición a la Patria” por supuestamente haber concesionado una mina de Litio a una empresa extranjera, el organismo aclaró que no cuenta con atribuciones sobre concesiones de exploración y extracción mineras.

A través de un comunicado, el órgano antimonopolios aseguró que esta facultad corresponde a la Secretaría de Economía. “Corresponde al Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Economía, velar por la observancia de la Ley Minera y cualquier aspecto vinculado con la exploración, explotación y beneficio de los minerales en territorio nacional. Esto incluye resolver sobre el otorgamiento, nulidad o cancelación de concesiones. La Cofece no tiene atribución alguna para emitir determinaciones de esta naturaleza”, destacó.

López Obrador aseguró que Cofece sólo beneficia a empresas privadas y no públicas. (Twitter).

También es importante resaltar que en noviembre de 2021 el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar que toda obra de infraestructura durante su gobierno sea considerada como asunto de “seguridad nacional” causó polémica en varios sectores de la población y en respuesta, la Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que el “blindaje” del gobierno federal a sus proyectos generaría posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia.

A través de un comunicado, señalaron que dicho acuerdo generaría un régimen regulatorio asimétrico en función de quién realiza los proyectos y obras que, conforme al mismo, se consideren de interés público y seguridad nacional, lo que podría implicar tratos preferenciales en detrimento de la competencia. “Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos” se lee en el documento.

