Las ocasiones que Facundo ha sido detenido por crear contenido

El conductor fue presuntamente detenido en Qatar (Foto: Instagram/@facufacundo)

El nombre de Facundo se ha mantenido en tendencia de redes sociales luego de que fuera transmitida una cápsula para “La Jugada” en donde realiza una broma a los habitantes de la ciudad de Doha, Qatar al disfrazarse como uno de los populares limpiaparabrisas que trabajan en casi cada esquina de la Ciudad de México.

El polémico conductor, quien se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por su peculiar sentido del humor y su irreverencia, se encuentra en la ciudad árabe como parte de la cobertura que realiza para Televisa y TUDN del Mundial de Qatar 2022.

No obstante, se sabe que las bromas que realiza no siempre terminan de la mejor forma y esta vez no fue la excepción pues al final del video se aprecia como uno de los ciudadanos que se molestó por su caracterización de limpiaparabrisas solicitó el apoyo de la policía local.

Un ciudadano qatarí, víctima de una broma de Facundo, solicitó el apoyo de la policía de la ciudad árabe (captura de pantalla: El 5)

Fue así como una patrulla de la policía de Doha arribó ante el llamado del ciudadano qatarí, despertando la incomodidad y el miedo del conductor de terminar en la cárcel de un país cuyas restricciones y leyes son sumamente diferentes a las que está acostumbrado en México.

Al final del video no se logra apreciar si Facundo fue arrestado o no, y del mismo modo ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni Televisa han confirmado su detención, no obstante, la polémica que desató avivó algunas otras confrontaciones con las autoridades que el controversial conductor ha tenido a lo largo de su carrera.

Las veces que Facundo ha sido detenido

El polémico conductor se ha metido en problemas con autoridades alrededor del mundo (Foto: Instagram / @facufacundo)

Aunque en los Mundiales de Rusia (2018) y de Sudáfrica (2010) Facundo tuvo ciertos percances con las autoridades de aquellos países, sus verdaderas detenciones no se dieron durante las coberturas que ha realizado para la Copa del Mundo sino en los sketches de comedia que ha organizado para los programas de televisión que ha conducido.

Fue hace dos años que en la sección de “En sus batallas” del matutino Venga La Alegría, Facundo relató algunos de los enfrentamientos que ha tenido con autoridades no solo en México sino en otros países que ha visitado o a los que ha acudido a trabajar.

“Queríamos grabar cómo se organizaba una manifestación porque era un programa sobre manifestaciones y entonces convocamos a una marcha para apoyar a las teiboleras nacionales y extranjeras. Pensábamos que iban a ir 30 personas y llegaron 5 mil al Monumento a la Revolución”, recordó Facundo.

En aquella ocasión su equipo de producción le brindó un escenario móvil que evocaba a un table dance móvil por lo que la gente comenzó a subirse al tubo a bailar mientras varias mujeres sufrieron acoso sexual; todo terminó saliéndose de control al grado de que el conductor fue acusado de haber propiciado y participado en la destrucción de tres patrullas de la policía.

“Por el descontrol querían que la producción lo pagara y que Televisa se hiciera cargo de eso y que yo había incitado a la gente a la violencia, se nos salió de control. O sea el departamento jurídico me odiaba porque me tuvieron que sacar de la cárcel tres veces en dos años”, declaró el controversial conductor.

Autoridades mexicanas tuvieron que intervenir para evitar que Facundo se quedara en una cárcel de Cuba (Foto: Ig / @facufacundo)

La libertad del conductor mexicano corrió riego también luego de que en 2010 acudiera a grabar a Cuba sin permiso del gobierno de la isla caribeña.

“Nos metieron a la cárcel en Cuba, nosotros habíamos dicho que íbamos de turista y estábamos de prensa, eran 20 años de cárcel. Pasé un fin de semana de terror adentro de la cárcel en Cuba”, recordó Facundo.

De acuerdo con sus declaraciones, en otra ocasión realizó un reportaje cuyo objetivo era denunciar la explotación infantil, ya que aseguró que los niños eran rentados para pedir dinero en 500 pesos si lo entregaban empastillado o en 200 si se deseaba al menor sobrio.

“Sale el programa y a la mañana siguiente a las 6am dos patrullas estaban tocando en mi casa porque yo tenía que ir a atestiguar de lo que había pasado”, mencionó el conductor mexicano.

En dicha ocasión aseguró que acudieron con la policía y el niño a denunciar las condiciones en las que el menor se encontraba, no obstante, tanto Facundo como su equipo fueron acusados de ser cómplices del secuestro del infante.

“Fuimos con la policía y les dijimos ‘oigan tenemos un niño que rentamos, oiga no lo quiero devolver’ y nos dijeron ‘eso es secuestro porque el niño no es tuyo’, ‘no, no es mío pero tampoco de la persona que lo está rentando’”, recordó Facundo.

El conductor huyó de la policía en su último programa de "Incógnito" (Foto Ig: @facufacundo)

Finalmente, el polémico conductor que en su último programa de Incógnito se escapó de la policía luego de que lo intentaran detener por hacerse pasar por un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como parte de una broma.

“Cuando llegó la policía y me dijo ‘a ver identifícate’ y yo de ‘no es que estamos grabando’ me dijeron que lo que estaba haciendo era usar el uniforme indebidamente”, recordó el conductor mexicano.

Asimismo, Facundo detalló que en dicha ocasión distrajo a los policías y se echó a correr a un centro comercial en donde ingresó y salió por otra puerta para evitar su detención.

