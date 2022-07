Facundo habló de su paso por TV Azteca y su regreso a Televisa: “No sabes cómo fui explotado”

Facundo habló de su paso por TV Azteca y su regreso a Televisa Foto: Instagram/@facufacundo/@faisynights

Desde hace más de 2 décadas Esteban Facundo Gómez Bruera, mejor conocido como Facundo se ha convertido en uno de los presentadores más importantes dentro de las pantallas nacionales por su paso en las dos cadenas televisivas más importantes de México, TV Azteca y Televisa.

A principios de junio el también histrión de 44 años anunció entre ‘bombos y platillos’ su regreso triunfal a la televisora que lo vio nacer después de que en 2016 decidió renunciar y se unió a las filas de TV Azteca donde fue conductor de diversos proyectos como La Isla y Mi pareja puede.

En esta ocasión ya siendo nuevamente parte de Televisa, Facundo acudió al programa de Unicable, Faisy Nights conducido por Faisy y Mariana Echeverría. Ahí ahondó en un comparativo de como fue trabajar en ambas televisoras y aprovechó para esclarecer los motivos de su salida de la empresa de Emilio Azcárraga a pesar del contrato exclusivo que le fue ofrecido en el 2016.

Facundo contó los motivos que lo orillaron a regresar a Televisa Foto: Instagram/@faisynights

“No sabes cómo fui explotado cuando era morro aquí (Televisa) hasta que me fui y luego ya regresé y ahora sí hasta camerino tengo. Me imagino que es como cuando a un futbolista lo contratan de otro equipo como que llega y ‘hola, ¿cómo estás?’”, comentó el ex presentador de Incógnito.

A pesar de que “le fue chido” en TV Azteca, su regreso a Televisa fue algo que siempre aguardo con ansias y ha salido mejor de lo que esperaba tras los entonces primeros contactos para acordar su regreso en este 2022: “Es que la clave es decir: ‘yo aquí estoy de pelos, yo aquí estoy poca madr*’, en realidad no estaba”, indicó durante el programa de Unicable.

Durante su charla con Faisy, el también comediante nacido en la Ciudad de México recordó que su primer acercamiento con la empresa de San Ángel fue cuando el presentador de Me Caigo de Risa lo invitó en una primera ocasión a su programa nocturno de Unicable, pese a que en ese entonces se encontraba aún en las filas de la televisora del Ajusco.

IG: @facufacundo TWITTER / @REVISTAETCETERA

“(Facundo) es el único personaje de la televisión que puede saltar de empresa a empresa. Tú fuiste a Me caigo de risa y viniste a Faisy Nights estando contratado en la otra televisora, pero que bonito que se abran esos espacios (entre empresas)”, comentó Faisy.

Para finalizar, Facundo contó que en esa primera visita a los foros de Faisy Nights, se encontró con el productor mexicano Lalo Suárez, quien lo invitó a ser el conductor de ¿Cuál es el bueno?.

“Me dijo: ‘Oye, ¿estás firmado allá?’, y yo: ‘no’, ‘tenemos un piloto que en una de esas te podría quedar bien’, y entonces en ese momento yo les dije (a TV Azteca) ‘oigan me están ofreciendo...’, pero nadie me contestó, mi mensaje quedó en visto, y entonces vine a hacer el piloto en este programa”, remató.

Cabe recordar que la noticia de su regreso a Televisa fue revelado en exclusiva durante el Programa Hoy en una entrevista con los presentadores del matutino, ahí Facundo explicó que la empresa de San Ángel le ofreció total libertad creativa para producir como mejor le pareciera su nuevo proyecto.

Además, habló de como es competir con las nuevas generaciones de comediantes digitales que han emigrado a las redes sociales: “Me siento como ‘el joven de los viejos’, porque hay toda una generación arriba de mí que la sigue rompiendo en la televisión, o sea, el Negro Araiza está más ruco que yo, el Burro Van Rankin es más ruco que yo y ya”, afirmó el comediante entre risas.

