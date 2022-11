“Foro del conservadurismo”: AMLO descalificó a la FIL Guadalajara tras abucheos a Patricia Armendáriz

El presidente reprobó la descalificación de la empresaria en un foro de la FIL Guadalajara. (Especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprobó la ola de abucheos que un auditorio lanzó a la diputada y empresaria Patricia Armendáriz, durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco.

Ante ello, el Jefe del Ejecutivo tachó al evento - uno de los más importantes de Latinoamérica - como un espacio de cobijo para las personalidades que él ha señalado como “intelectuales orgánicos” o defensores del periodo neoliberal.

“Dan una idea de cómo estos intelectuales orgánicos tienen sus espacios. Es un foro del conservadurismo. Allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros”.

Finalmente, el tabasqueño atajó su argumento al cuestionar la legitimidad del evento, resaltando la organización a cargo de Raúl Padilla: “¿Quién organiza la FIL? Padilla, exactamente. ¿Cuántos años lleva Padilla manejando la Universidad de Guadalajara? De (Carlos) Salinas para acá, 27 años”, aseveró en su mañanera de este 30 de noviembre.

La FIL Guadalajara es uno de los eventos de lectura más importantes de Latinoamérica.

Dresser contestó a la arremetida de López Obrador: “Sí tengo mi espacio”

Andrés Manuel aprovechó su intervención desde el atril de Palacio Nacional para desmentir (de nueva cuenta) un señalamiento del mandatario mexicano con el cual refrendó su acusación.

“Dice Denise Dresser: ‘Aquí me siento protegida, porque en el Zócalo me tratan mal’”, expresó el tabasqueño con una sonrisa en el rostro; discurso el cual la también politóloga no tardó en aclarar a través de su cuenta de Twitter: “Ojo, presidente López Obrador”, publicó.

“No dije lo que usted dice que dije en la FIL Guadalajara. Bromeé que si no estaban de acuerdo conmigo, no me sacaran como lo hicieron sus militantes en el Zócalo”.

Bajo ese tenor, Dresser Guerra rechazó ser calificada por López Obrador como una “intelectual orgánica”, pues, explicó, este término refiere a quien aboga por el gobierno y el actual. De ese modo, contra-argumentó al mandatario señalando que las y los verdaderos intelectuales orgánicos son los que apoyan incondicionalmente sus acciones, aún cuanto sean equivocadas.

“Jamás ha sido mi caso, pero sí es el de quienes lo rodean y lo aplauden y justifican todo lo que hace aunque sea equivocado, como la militarización”, arremetió.

“Y cómo ciudadana, sí tengo mi espacio. Es el país”.

