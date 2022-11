Abuchearon a Patricia Armendáriz por defender a AMLO en la FIL de Guadalajara

La diputada de Morena ha sido muy polémica por defender la autollamada Cuarta Transformación de López Obrador (Foto: especial)

La ex tiburón de Shark Tank y diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, volvió a dar de qué hablar en redes sociales, y no precisamente por su labor en el Congreso, sino por el incómodo momento que vivió este 28 de noviembre durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2022.

Y es que al participar en el foro “Mujeres en el poder: el rumbo de México”, sus declaraciones no fueron bien recibidas por los asistentes, ya que no habló sobre su trayectoria empresarial ni política, sino para defender las políticas económicas y los logros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El Presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obrador”, aseveró, desatando al instante las rechiflas y abucheos.

“Escúchenme por favor y déjenme explicarles. Este no es un foro político”, replicó sin éxito. “Yo estoy haciendo todo el esfuerzo por transmitirles lo que sé de una manera responsable”, insistió.

En la última parte del video @PArmendarizMX se desespera y comienza a discutir con quienes la abuchearon luego de que los presentes no le compraran el cuento de que AMLO es el gobernante neoliberal y casi casi el Dios de México. pic.twitter.com/AHjHusMrnj — Carlos Torres  (@CarlosTorresF_) November 29, 2022

Después de que el mediador intervino para calmarla, Armendáriz trató de seguir con su participación asegurando que se trataba de su opinión y la daba desde su experiencia como economista: “¡Ya me sacaron la lengua señores, pues ya estoy acá!”.

Incluso, agregó que el mayor logro de AMLO fue incrementar la tributación, ya que permitió tener mayores ingresos con sólo hacer que los empresarios que más ganan paguen lo que corresponde por ley, pero de nueva cuenta provocó abucheos de los espectadores.

“¡Ay, por favor, si se sienten ofendidos, pues obvio!, la tributación ha crecido como nunca únicamente cobrando los impuestos que deberían cobrar”, trato de continuar. “¡Bueno, pues si no me dejan hablar pues ya me voy!”, dijo a gritos y luciendo alterada.

“Me dijeron que iba yo a venir a un auditorio en el que, con todo respeto, yo he querido explicarles mi punto de vista, y no de una manera política, pero muchas gracias”, exclamó al concluir su ronda de participación y empujar el micrófono.

Armendáriz estuvo acompañada en el panel con diputadas de la oposición (Foto: Twitter/Artemio771)

Cabe mencionar que en este foro también participó su homóloga del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, así como también la senadora panista, Xóchitl Gálvez, y la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Soraya Pérez.

Horas más tarde y a través de su cuenta de Instagram, la morenista público un video para agradecer la oportunidad de participar en el foro, pero no se pronunció sobre los abucheos.

“Está Chimoltrufeando”: se burlaron por su mensaje sobre la marcha de AMLO

La marcha convocada por AMLO el pasado 27 de noviembre en la Ciudad de México estuvo rodeada de polémica, misma que no sólo alcanzó al mandatario federal, sino también a quienes lo acompañaron.

Yo opino que el coral blanco o el ambiente que estamos manejando, lo estamos contaminando de una manera inigmi, i, im, inimaginablemente, inig, inigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, eh, pues esas algas rojas, eh, las algas verde puede servir... pic.twitter.com/KtMjYQbbLZ — Diputados Out of Context (@DiputadosOut) November 28, 2022

Un ejemplo fue Armendáriz, pues cuando la diputada llegó al Ángel de la Independencia, donde inició la movilización, la morenista decidió compartir un mensaje en video que, a la larga, recibió múltiples críticas por parte de las y los usuarios en redes sociales.

A pesar de que el material fue eliminado de sus páginas oficiales, el video fue resubido por la cuenta de Twitter Diputados Out of Context, la cual, como su nombre lo sugiere, se dedica a compartir contenido alusivo a las y los funcionarios de San Lázaro con una intención de burla.

En el caso de la exintegrante de Shark Tank México, lo que provocó risas en la comunidad internauta fue la estructura del discurso que compartió con sus seguidores, pues la concatenación de frases y el cambio abrupto de ideas fue considerado motivo de bromas para muchos.

Florinda Meza revive a la "Chimoltrufia" en YouTube

“Aquí estamos, queridos amigos, finalmente en la marcha histórica que no cabe duda que es una marcha, analizándola bien, como la anterior que supuestamente apoyaba al INE, es una marcha de partidos. La vez pasada los principales partidos de la oposición participaron activamente en la promoción, en el mensaje espurio de que el INE no debe desaparecer cuando de eso no se trata”, se le escuchó decir en los primeros segundos.

Las aparentes complicaciones de la diputada para defender su argumento provocaron que varias personas la compararan con La Chimoltrufia, el personaje ficticio de Chespirito, interpretado por Florinda Meza, y que se caracterizaba por tener poca claridad al hablar.





