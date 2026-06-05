Eugenio Derbez reacciona a la muerte del ‘Licenciado Cortillo’, su compañero de La Familia P. Luche

Eugenio Derbez se despide de Abraham Pérez (X/@EugenioDerbez)

Eugenio Derbez lamentó la muerte del actor Abraham Pérez, recordado por interpretar al “Licenciado Cortillo” en La Familia P. Luche. El fallecimiento se reportó la noche del 4 de junio, y el comediante reaccionó con mensajes públicos en redes sociales.

Derbez comentó en una publicación de Instagram de Sensacine México, donde se informó sobre la muerte del actor: “Descanse en Paz… siempre fue un gran compañero”. En otra publicación del mismo medio, en la que se recordaron episodios del personaje, añadió: “Gracias @sensacinelatam. ¡Qué lindo homenaje!”.

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Quien también se despidió del comediante fue Luis Manuel Ávila, recordado por encarnar a ‘Junior’. El actor utilizó su cuenta de Instagram para informar sobre la pérdida y expresar su sentir ante la noticia.

En una historia publicada en la red social, Ávila escribió: “Triste noticia... buen viaje Abraham, descansa en paz”. Con estas palabras, el intérprete transmitió su dolor y se unió al duelo colectivo que rodeó la partida de su compañero.

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El reconocimiento público de la pérdida no solo fue un gesto de solidaridad, sino que también evidenció el vínculo entre quienes compartieron escenarios y tiempos de grabación con Abraham Pérez. El hecho mostró cómo la noticia del fallecimiento trascendió el ámbito privado y alcanzó a toda una comunidad de fanáticos.

¿Cómo se reveló la muerte del Licenciado Cortillo?

Omar Pardo informó de la muerte del comediante (Instagram)

La noticia del fallecimiento la dio a conocer el creador de contenido Omar Pardo en Instagram, sin detallar causas. “¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo Abrahamcito, ‘Lic. Cortillo’, hasta donde estés, ¡un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas”, escribió.

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En otro mensaje, el creador de contenido agregó:

“Amigo de tantos años Abransito mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P.Luche se nos adelanta. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia que le deseamos pronta resignación. Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá”, escribió.

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Hasta el momento, sus familiares no han emitido una postura pública.

Cuando Abraham Pérez se convirtió en un meme

(Instagram)

El Licenciado Cortillo, personaje que solo apareció en unas pocas temporadas de la conocida serie mexicana, ha encontrado una nueva audiencia en el mundo digital. Aunque su paso por la pantalla fue breve, uno de sus diálogos se transformó en meme y ha mantenido al personaje vigente en la cultura popular mexicana.

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La frase “Sí, que se largue”, pronunciada en el episodio quince de la tercera temporada emitido en septiembre de 2012, es el centro de este fenómeno. Durante la boda de un compañero de Ludovico P.Luche, el Licenciado Cortillo intervino en medio de una situación desbordada, dejando una marca indeleble en los espectadores.

Quienes buscan entender la popularidad de este meme deben saber que la escena ocurre cuando Ludovico, encarnado por Eugenio Derbez, irrumpe en la boda acompañado de toda su familia. El personaje, luego de haber bebido en exceso, toma el micrófono y comienza a hablar, desatando una serie de incidentes que terminan en caos. Es allí cuando surge la frase del Licenciado Cortillo, que rápidamente se convirtió en el momento más recordado del capítulo y en uno de los memes más replicados en redes sociales mexicanas.

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El caso del Licenciado Cortillo muestra cómo una intervención breve en una serie puede trascender el tiempo y el formato original. La viralidad de su frase es ejemplo de cómo el contenido televisivo puede encontrar nueva vida en plataformas digitales, siendo reutilizado y resignificado por generaciones que tal vez no vieron el episodio original, pero reconocen el meme de inmediato.