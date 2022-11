Paty Armendáriz dio un mensaje en la marcha de AMLO y usuarios se burlaron de ella: “Está Chimoltrufeando”

La diputada federal por Morena recibió varias críticas por la manera en que compartió su mensaje. (Twitter|Cuartoscuro)

La marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo rodeada de polémica, misma que no sólo alcanzó al mandatario federal, sino también a quienes lo acompañaron.

Un ejemplo de ello fue Patricia Armendáriz, diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien acudió como muestra de su apoyo al titular del Ejecutivo Federal y a su proyecto de gobierno.

Cuando llegó al Ángel de la Independencia, donde inició la marcha, la legisladora decidió compartir un mensaje en video que, a la larga, recibió múltiples críticas por parte de las y los usuarios en redes sociales.

A pesar de que el material fue eliminado de sus páginas oficiales, el video fue resubido por la cuenta de Twitter Diputados Out of Context, la cual, como su nombre lo sugiere, se dedica a compartir contenido alusivo a las y los funcionarios de San Lázaro con una intención de burla.

En el caso de la exintegrante de Shark Tank México, lo que provocó risas en la comunidad internauta fue la estructura del discurso que compartió con sus seguidores, pues la concatenación de frases y el cambio abrupto de ideas fue considerado motivo de bromas para muchos.

Yo opino que el coral blanco o el ambiente que estamos manejando, lo estamos contaminando de una manera inigmi, i, im, inimaginablemente, inig, inigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, eh, pues esas algas rojas, eh, las algas verde puede servir... pic.twitter.com/KtMjYQbbLZ — Diputados Out of Context (@DiputadosOut) November 28, 2022

“Aquí estamos, queridos amigos, finalmente en la marcha histórica que no cabe duda que es una marcha, analizándola bien, como la anterior que supuestamente apoyaba al INE, es una marcha de partidos. La vez pasada los principales partidos de la oposición participaron activamente en la promoción, en el mensaje espurio de que el INE no debe desaparecer cuando de eso no se trata”, se le escuchó decir a la diputada morenista en los primeros segundos de video.

Más adelante, en medio de algunos balbuceos, defendió que tanto la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral como la movilización convocada por AMLO fueron “marchas de partidos” y consideró tal premisa como la manera ideal de entenderlas.

“No me cabe la menor duda, es la manera de verlo. Habrá aquí de chile, de mole y de manteca, habremos ciudadanos comprometidos y seguros de que está, esto es lo correcto para el país, por encima de todo (sic.)”, expresó Armendáriz en un fragmento posterior.

Las aparentes complicaciones de la diputada para defender su argumento provocaron que varias personas la compararan incluso con La Chimoltrufia, el personaje ficticio interpretado por Florinda Meza que se caracterizaba por tener poca claridad al hablar.

"La Chimoltrufia" es un personaje ficticio al que Florinda Meza le dio vida. (Youtube)

“[Está] Chimoltrufeando”, fue uno de los comentarios que aparecieron en la publicación.

“Ya andaba bien Calderón la señora”, “Maldrogas ditas!!”, “Tal vez seguía modorra”, “En conclusión y dicho lo contrario por la cuando en la marcha la oposición luego de cuando hasta cuando cuando mucho”, fueron algunas contestaciones que compartieron las y los usuarios.

Otros más compararon a la diputada Armendáriz con la chica que en internet fue apodada como “Lady Coral Blanco” por su intervención durante una Aldea Digital en la Ciudad de México en 2016.

“El coral blanco o el ambiente que estamos manejando, lo estamos contaminando de una manera inigmi, i, im, inimaginablemente, inig, inigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, eh, pues esas algas rojas. Eh, las algas verde puede servir como combustible”, fue parte de su participación en el evento.

Y aunque de la joven se conoce muy poco, algunas personas que afirmaron conocerla dijeron que se llama Rocío y que, presuntamente, tendría un trastorno del habla llamado afasia de Wernicke, que genera que las personas hablen en oraciones largas e incluyan palabras innecesarias para darle sentido a su mensaje.

