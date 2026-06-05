México

Sismo de magnitud 5.2: así vivieron Guerrero, Oaxaca, Morelos y Ciudad de México el movimiento telúrico

El sismo registrado este 5 de junio frente a las costas de Guerrero activó protocolos de protección civil en varias entidades

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sismo temblor
Los capitalinos fueron sorprendidos por el sismo ya que no sonó la alerta sísmica. (Infobae/Jenifer Nava)

La tarde de este viernes 5 de junio de 2026, un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 27 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero, provocó que miles de personas en el centro y sur del país interrumpieran sus actividades para mantenerse alerta.

Aunque el movimiento fue percibido en varias entidades, las autoridades de Protección Civil reportaron que no hubo daños ni afectaciones mayores derivadas del evento.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, tras el monitoreo realizado con las autoridades estatales, el temblor tuvo distintas intensidades de percepción según la región.

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Desde movimientos fuertes en la Costa Chica de Guerrero hasta sensaciones ligeras en Oaxaca y Morelos, el sismo recordó a la población la importancia de mantenerse preparada ante este tipo de fenómenos naturales.

Guerrero: la región donde el sismo se sintió con mayor intensidad

Desde el epicentro, en Guerrero, fue la entidad donde el movimiento telúrico se percibió con más fuerza.

De acuerdo con Protección Civil estatal, la población reportó una percepción fuerte en la región Costa Chica, particularmente en comunidades cercanas a Ometepec.

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En la región Montaña y en el municipio de Copala, el movimiento fue catalogado como moderado, mientras que en Acapulco se percibió de manera ligera.

A pesar de la intensidad con la que algunas personas experimentaron el temblor, las autoridades no registraron daños materiales ni afectaciones a la población.

Los protocolos de revisión se activaron de inmediato para descartar riesgos en infraestructura estratégica y servicios públicos, aunque las inspecciones concluyeron sin novedades relevantes.

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Tras el sismo se informó del estado de los hospitales (Gobierno de Guerrero)

Oaxaca: percepción ligera en Pinotepa y la Mixteca

En Oaxaca, una de las entidades vecinas al epicentro, el sismo también fue perceptible, aunque con menor intensidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que habitantes de la zona de Pinotepa Nacional y la región Mixteca reportaron haber sentido el movimiento de forma ligera.

Las autoridades realizaron recorridos preventivos y mantuvieron comunicación con los municipios de la región para verificar posibles afectaciones.

Sin embargo, no se reportaron daños en viviendas, edificios públicos o carreteras.

La cercanía geográfica con Guerrero hizo que varias comunidades permanecieran atentas a posibles réplicas durante las horas posteriores al evento.

Los Cóndores y elementos de la SSC realizaron recorridos en la capital para verificar que no hubo daños. (SSC)

Morelos: un movimiento leve pero perceptible

En Morelos, el temblor fue catalogado como ligero por la Coordinación Estatal de Protección Civil. Aunque la intensidad fue menor en comparación con Guerrero, varios habitantes reportaron haber sentido una leve oscilación, especialmente en edificios de varios niveles.

Las autoridades estatales señalaron que no hubo reportes de daños ni personas lesionadas, por lo que el monitoreo concluyó sin incidentes relevantes.

El evento sirvió también para poner a prueba los protocolos de comunicación y respuesta de emergencia en la entidad.

Ciudad de México: el sismo volvió a poner en alerta a los capitalinos

En la Ciudad de México, el movimiento fue percibido de manera moderada por la población, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Aunque la alerta sísmica no se activó, miles de personas sintieron el temblor en oficinas, viviendas y edificios de distintos puntos de la capital.

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Los capitalinos fueron sorprendidos por el sismo ya que no sonó la alerta sísmica. (Infobae/Jenifer Nava)

Como suele ocurrir tras un evento sísmico perceptible, algunas personas desalojaron inmuebles de forma preventiva mientras las autoridades realizaban revisiones.

Horas después, se confirmó que no existían reportes de daños o afectaciones derivadas del movimiento telúrico.

La experiencia volvió a recordar la importancia de contar con planes familiares de protección civil y mantener identificadas las rutas de evacuación en hogares y centros de trabajo.

El sismo de magnitud 5.2 registrado frente a las costas de Guerrero terminó sin consecuencias mayores, pero dejó claro que la actividad sísmica continúa siendo una realidad cotidiana para millones de mexicanos. La rápida respuesta de las autoridades y la ausencia de daños permitieron que el incidente quedara como un recordatorio de la importancia de la prevención, la cultura de protección civil y la preparación constante ante futuros movimientos telúricos.

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