Epigmenio Ibarra contestó a burlas de López-Doriga por desmayarse en marcha de AMLO: “Jamás te vi en el frente”

Y en esos 12 años que yo estuve en la guerra jamás te vi en el frente. Tampoco te he visto en las calles. Yo tuve un tropiezo -que infames como tú magnifican- pero me levante, volví a echarme la cámara al hombro y llegue al Zócalo. Tú en cambio has vivido de rodillas. https://t.co/Z5BOrdUsEa