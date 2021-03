El privilegio de Epigmenio Ibarra: pese a crisis económica, la 4T otorgó un crédito por 150 millones de pesos a Argos

Epigmenio Ibarra es dueño de la productora de Televisión Argos Comunicación (Foto: Cuartoscuro)

Cuando la pandemia de COVID-19 tenía unos cuantos meses de haber llegado a México, no sólo la incertidumbre de cuántas muertes iba a ocasionar se apoderó de la agenda pública, sino también de cuántos negocios iban a quebrar ante las restricciones sanitarias.

En aquel momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se iba a rescatar a ningún empresario como se hacía en el pasado, incluso otorgó créditos a cuenta gotas a pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, de acuerdo con una investigación del portal LatinUS, el líder de la autonombrada “Cuarta Transformación” (4T), hizo una notable excepción: a través del banco gubernamental Bancomext, otorgó un crédito de 150 millones de pesos a Argos Comunicación, la productora de televisión de Epigmenio Ibarra.

Cabe señalar que para el periodista Carlos Loret de Mola, colaborador de dicho sitio web, Epigmenio Ibarra es el principal propagandista del actual Gobierno Federal. De hecho es el único documentalista que ha entrado a Palacio Nacional para entrevistar al presidente.

Según se lee en el contrato obtenido para el reportaje Salvando al soldado Epigmenio, Argos Comunicación accedió a este préstamo en dos partes. La primera, el “Tramo A”, correspondiente a 100 millones de pesos, y el “Tramo B”, contempla los 50 millones de pesos restantes, según el contrato firmado el 16 de junio de 2020 por la compañía y el banco gubernamental.

El “Tramo A” serviría para la pre-producción, producción y postproducción de las series de televisión en las que esta empresa está trabajando para diferentes plataformas, entre ellas Netflix. Mientras que el “Tramo B” está destinado para adquirir equipo de filmación y solventar cualquier necesidad de capital, como la adquisición de insumos, el pago de gastos o remodelaciones.

La entrega del crédito coincide con el anuncio de construcción de dos nuevos foros de grabación de Argos y los cuales abarcan 1,200 metros cuadrados cada uno en los estudios Gabriel García Márquez, ubicados en Tlalnepantla, Estado de México.

Según con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, el crédito debe ser saldado en 2024, año en que López Obrador termina su mandato.

(Captura de pantalla: Google Earth)

El mecanismo con el que Bancomext facilitó el préstamo a Argos fue con la creación de un fideicomiso dedicado a la operación, una herramienta criticada por el titular del Ejecutivo federal al señalar que su uso se presta a la corrupción y que derivó en la eliminación de 109 de estos en 2020.

Bancomext, también ha otorgado préstamos a proyectos como la planta Fertinal, Agronitrogenados y Etileno XXI. Por esta razón, el Presidente informó que se le realizaría una auditoría a la institución financiera para conocer en qué condiciones se habrían realizado dichos créditos.

“Claro que para lograr ese tipo de crédito, pues se requiere de influyentismo, no se lo dan a una pyme, a una pequeña o mediana empresa”, indicó López Obrador en su conferencia matutina del pasado 9 de septiembre.

Pero eso no es todo, la productora y las filiales no solamente se vieron beneficiadas por el préstamo bancario, sino que, además, les fueron condonados más de siete millones de pesos durante el primer semestre del año pasado.

“No tengo nada que ocultar”

(Captura de pantalla: Twitter)

Unas horas después de darse a conocerse esta investigación, el documentalista se pronunció en sus redes sociales, donde aseguró que se trata de una distorsión de los hechos por parte de Loret de Mola; no obstante, dijo que será hasta mañana cuando emita su postura y respuesta.

“Yo no tengo nada que ocultar: he cumplido estrictamente con la ley”, escribió en respuesta a un tuit del ex presidente Felipe Calderón.





