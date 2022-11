Gustavo Adolfo Infante denunció que Alfredo Adame intentó matarlo con magia negra: “Un accidente mortal”

Pese a que llegaron a ser amigos y compartir en eventos, ambos famosos son enemigos en la actualidad (Fotos: Gettyimages)

La enemistad que han manifestado desde hace algunos años Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame parece no tener final, pues además de los líos legales en que ambos están involucrados por las demandas que se han interpuesto, ha surgido información de que el pleito ha ido más allá y que incluso ha tomado tintes “sobrenaturales”.

Y es que la noche de este domingo 27 de noviembre fue Gustavo Adolfo quien explotó en contra del polémico actor y aspirante a político debido a que presuntamente éste pretendió hacerle “un trabajo” mortal de magia negra.

Todo comenzó cuando el esotérico Jorge Clarividente realizó una transmisión de video en vivo en sus redes sociales donde reveló que Adame estaba molesto con él debido a que aceptó trabajar con Carlos Trejo “El cazafantasmas” -acérrimo enemigo de Adame- y además que se habría negado a “hacerle daño” al comunicador de Imagen Televisión, hechos que enfurecieron a Adame, quien buscaba “la muerte” para Infante.

Gustavo Adolfo interpuso una demanda contra Adame por daño moral a su madre, contra quien el actor lanzó "difamaciones" Fotos: Gettyimages)

“Tú estas muy enojado conmigo y me dejaste de hablar por algo, yo te hice una limpia y unas cosas bonitas, como debe de ser, de un verdadero nato, de un espiritista. Tú estás muy enojado porque a mí me ha invitado a trabajar el señor Carlos Trejo y no tengo por qué negarme a la gente que ocupa mis servicios, con nadie me niego”, comenzó diciendo el especialista en temas esotéricos en su transmisión.

Jorge Clarividente agregó que entre sus conocidos cuenta con varios enemigos de Adame, lo que provocó que el polémico actor se alejara de él. Además, contó que el ex esposo de Mary Paz Banquells le habría propuesta “darle en la madre” al titular de El minuto que cambió mi destino por medio de un “trabajo” para que el comunicador se accidentara.

“Quiero que toda la gente sepa lo que en realidad está pasando, tú me dejaste de hablar porque querías que yo te ayudara a hacer un trabajo de brujería, pero fuerte, para que le diera en la madre al señor Gustavo Adolfo Infante y yo no me presté a esto, yo te dije que a mí no me gusta hacer este tipo de trabajos con la gente que tiene buen corazón...”, expresó el vidente mexicano.

Hace unos meses, Gustavo Adolfo Infante pidió ayuda de la FGJ de la CDMX para investigar a Alfredo Adame, pues lo considera un ciudadano peligroso (Fotos: Instagram/@fainfante/@adamereacciona)

“Querías que el señor tuviera un accidente y ese accidente llegara hasta la muerte, yo sé que estás con un charlatán que te hace trabajos de brujería”, recalcó el espiritista.

Ante estas declaraciones, Gustavo Adolfo Infante retomó el video de Jorge Clarividente y acusó las intenciones del ex conductor de Hoy: “Me entero que Alfredo Adame pretende que un brujo, Jorge Clarividente me mate. Esto sí me parece muy serio”, escribió en su cuenta de Twitter el también polémico periodista.

Por su parte, el especialista en temas esotéricos reafirmó su dicho y alertó al titular del programa de espectáculos De primera mano. “Mi estimado Gustavo, siento mucho esto, pero tienes muchos detractores. Adame quería que con brujería terminara yo con tu vida, que tuvieras un accidente”.

Me entero que @_alfredoadame pretende que un brujo, @clarividenteof me mate. Esto si me parece muy serio. https://t.co/inUFgaggfA — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) November 28, 2022

Además mencionó que tiene la manera de demostrar que las intenciones del actor de telenovelas como Por amar sin ley y La doble vida de Estela Carrillo eran terminar con la vida del también conductor del programa Sale el sol, donde participa en la sección “Pájaros en el alambre”.

“Tengo las pruebas, te las haré llegar y si de algo te sirve, mi testimonio ante la ley, cuenta conmigo”.

“Disculpa mi estimado Gustavo, me apena, pero tengo todas las pruebas. Quería quitarte del camino a través de un grave accidente. Tienes muchos detractores sólo por hacer periodismo de verdad. En el aspecto de brujería yo me encargo de eso”, recalcó en otro tuit.

