Gustavo Adolfo Infante interpuso una orden de restricción en contra de Sergio Mayer

Gustavo Adolfo Infante anunció que interpuso una orden de restricción en contra de Sergio Mayer previo a que el ex Garibaldi acusara al periodista de espectáculos de tener una orden de aprehensión por hablar sobre Gaby Spanic.

Fue a través de su canal de YouTube donde el controversial conductor de El minuto que cambió mi destino mencionó que Sergio Mayer ya no podría hablar sobre él y sus seres queridos.

“Quiero agradecer a los jueces de la Ciudad de México porque el día de ayer (22 de noviembre)… me confirmaron medidas de protección para mi esposa Verónica y mi hija Valeria a nuestro favor, en contra de Sergio Mayer por las agresiones y ataques que ha hecho en contra de mi familia’', comentó.

En este sentido, Gustavo Adolfo ahondó en que decidió tomar estas medidas después de que el actor de La Fea Más Bella hablara mal de su núcleo familiar ante los medios de comunicación.

‘’Se le puso una orden de restricción a Mayer, no se puede acercar, no puede mencionarlas, y no puede hablar de ellas, ni acercarse a ellas por tres meses’', aseguró.

De igual manera, el presentador De primera mano aprovechó el momento para arremeter contra Mayer y se mostró contento de la resolución que obtuvo.

Medios y Media / Colaborador Getty Images

“Lo agradezco, es un expolítico quemado, un productor muy quemado, un pseudo cantante, un pseudo actor, una persona pública que utiliza los medios para insultar y ofender a mi familia, qué bueno que se impusieron las medidas”, rescató y agregó:

Lo de la orden (de restricción a su favor) me lo comunicó mi abogado Alonso Bercerio... Continúa la demanda impuesta por Sergio Mayer en contra de un servidor, en contra de Grupo Imagen, y vamos a ver en qué acaba todo esto.

Además, Gustavo Adolfo Infante contrademandará a Sergio Mayer porque aseguró que estaba “escondiéndose” de la ley. Durante una transmisión de Facebook, el presentador de televisión mencionó que hubo varias razones por las que no se presentó a dos de sus programas, pero nunca estuvo prófugo.

“Te vas a echar para atrás, tope donde tope”, mencionó Gustavo Adolfo, además, adelantó que Grupo Imagen e Imagen Televisión se sumaron a la demanda contra Mayer.

Sin embargo, el conductor de Sale el sol explicó que si enfrentó la orden de ser aprehendido por seis horas, esto ocurrió tras decir el nombre de Gaby Spanic en uno de sus programas, ya que intentó pagar una demanda con un automóvil viejo.

“Por mencionar a una persona en un programa seis horas, pero Alonso, mi abogado, promovió un amparo y no voy a ir ni las seis horas ni una hora”, dijo Gustavo Adolfo en la noche del 24 de noviembre. Incluso hizo gala de que ha ganado nueve.

Poco antes de que Adolfo Infante iniciara la transmisión, Mayer había escrito un tuit en el que aseguró que el presentador estaba oculto para evitar la ley:

“Adivinen ¿Qué conductor de Tv anda escondido por haber hecho caso omiso a una orden de restricción de un juez, y seguir violentando a una actriz en sus programas y ahora tiene una orden de arresto? Pista; es de @ImagenTVMex”.

