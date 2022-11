Gaby Spanic intentó pagar con un automóvil viejo a Gustavo Adolfo Infante tras perder demanda

El conflicto legal entre ellos tiene más de un año (Getty Images/ Instagram @gabyspanitv)

Luego de que Gaby Spanic perdió la demanda que hizo contra Gustavo Adolfo Infante por daño moral y que intentara por varias instancias y un amparo apelar a la decisión del juez, la actriz intentó pagar la indemnización en especie y no monetaria, pero el periodista no lo aceptó.

En la emisión de este viernes de De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Gabriela Spanic perdió nuevamente en la demanda que impuso contra el periodista, ahora en la revisión del amparo que hizo para no tener que pagar la indemnización.

Por ello, la sentencia es que deberá pagar ahora 193 mil 399 pesos a Infante, esto por los gastos que el comunicador ha tenido debido a la demanda; no obstante, la actriz reconoció que no podrá saldar su deuda ya que no tiene los recursos para hacerlo, aunque pidió pagar de otra forma, según se informó en el programa.

La histrionisa envió una carta para dar a conocer que no cuenta con el dinero para pagar la sentencia, pero ofreció uno de sus automóviles (Karla Tapia/Infobae México)

“A través de una carta donde reconoce que se quedó sin recursos legales para continuar el proceso, pide saldar la deuda en especie de lo condenado en conceptos de costas judiciales con un automóvil de 2006″

El motivo por el que Gustavo Adolfo decidió no recibir el automóvil Chevrolet Astra 2006 que le ofrecía Spanic es el precio de este en el mercado; además, el exige que el pago sea monetario y no en especie ya que quiere que sea traspasado directamente a una fundación que ayuda a niños con cáncer.

Y es que según se especificó en De Primera Mano, el vehículo tiene un valor en el mercado de 36 mil pesos, lo que cubriría solamente una quinta parte del monto que debe pagar.

Parte de la carta, en donde se lee que el vehículo es un Chevrolet Astra (Captura de pantalla/YouTube)

Al respecto, Gustavo Adolfo Infante apenas pudo decir unas palabras, ya que hay una orden de restricción y no puede hablar sobre Gaby. El titular de Sale el Sol agradeció el ofrecimiento, pero recalcó que quiere los casi 200 mil pesos.

“Por supuesto que no, Alonso Beceiro, mi asesor legal, me dijo: ‘¿Cómo lo ves?’, ‘no, no lo voy a aceptar’. Ese dinero lo queremos íntegro, sobre pesos, porque se lo vamos a dar a una institución de niños con cáncer (...) Muchas gracias por el ofrecimiento del carro 2006, con valor de 35 mil pesos, pero queremos los 193 mil pesos en efectivo”

Por otro lado, Infante también se fue contra Sergio Mayer, quien apoyó a Gaby Spanic las últimas instancias con las que la actriz intentó ganar la demanda o no pagar la indemnización, pues expuso que el integrante de Garibaldi también tiene un proceso legal en su contra y otro contra Grupo Imagen.

“Sergio Mayer en su afán de protagonismo, de quererme atacar, me dijo que me iba a ganar. Sergio Mayer también me tiene demandado, y tiene demandado a Grupo Imagen, pues nos veremos en los juzgados”

Sin embargo, el comunicador advirtió que él no se mantendrá con los brazos cruzados, ya que ya hay una contrademanda, dijo: “Ya te gané una vez Mayer, porque no te asiste la razón. Te vamos a volver a ganar y estás contrademandado”.

Spanic en su momento comentó que Sergio Mayer la había ayudado en estos procesos e, inclusive, pagar los servicios de su defensor legal para una segunda demanda contra Gustavo Adolfo, pues el actor en repetidas ocasiones ha dicho que está dispuesto a ayudar a todas las personas que quieran iniciar un proceso legal contra el periodista.

