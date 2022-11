Yuridia arremetió contra la Selección Mexicana por su derrota ante Argentina: “Como si todos fueran mis ex”

México, Argentina, Arabia Saudita y Polonia integran el Grupo C en la Copa Mundial 2022. (Foto Instagram: @turidiaflowers - REUTERS/Matthew Childs)

El sábado 26 de noviembre ocurrió lo que todos temían, la Selección Mexicana de Fútbol cayó 2-0 ante los argentinos ávidos por su primer victoria en el Mundial Qatar 2022. Y es que el segundo partido de la fase de grupos era decisivo para ambos equipos, pues el resultado definiría su panorama para clasificar a octavos o regresar a casa.

“Que sea lo que Dios quiera”: con memes, los aficionados calientan el previo del México vs Argentina El debut de ambos clubes en el Mundial Qatar 2022 no fue el esperado, por lo que el partido del 26 de noviembre será un intenso choque de fuerzas VER NOTA

Como era de esperarse, el resultado decepcionó a varios aficionados mexicanos que guardaban la esperanza de que sus connacionales fueran capaces de sorprender eliminando a uno de los favoritos para ganar la justa mundialista; esto después de que fueron derrotados por Arabia Saudita.

Los mexicanos tienen que ganar su partido contra Arabia Saudita por más tres goles si quieren seguir compitiendo por la Copa Mundial 2022. (Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Las redes sociales se inundaron con críticas en contra del Director Técnico, Gerardo Tata Martino, por los cambios que realizó en su alineación supuestamente en ventaja de sus compatriotas argentinos. Otros señalaron a los jugadores menos sobresalientes del partido y algunos explicaron que la no pudieron ganar porque no hay “un buen delantero”.

Paty Manterola regresó con nueva canción del mundial 20 años después de “Que el fútbol no pare” La ex Garibaldi aplaudió la atajada de Memo Ochoa contra Polonia en la Copa Mundial 2022 y se pronunció a favor de reformas que respalden a los atletas VER NOTA

Muchos famosos se sumaron con videoreacciones en Instagram y Twitter, pero ninguno lo hizo como Yuridia, quien interrumpió su concierto en San José, California, para arremeter en contra de toda la Selección Mexicana de Fútbol por su desempeño ante los argentinos y, con mucha decepción por lo ocurrido, les dedicó una de sus canciones más pegadoras.

“Posición fetal, ganó Argentina. Por eso estoy así en realidad, es como si todos los del equipo de México fueran mis ex y estoy muy triste por eso, pero ahorita me voy a echar un shot por la decepción que siento, ni modo”. dijo.

En el fragmento audiovisual que circula en TikTok se puede apreciar el momento exacto en que la ex académica deja de cantar Ya es muy tarde para tirarse en el suelo, ponerse en posición fetal y externar el profundo sentimiento que le dejó la derrota de México contra Argentina. Tras decir que siento como si los atletas fueran sus ex parejas, continúo interpretando dicho tema en su honor.

“Hoy mismo le pongo su altar a San Memo”: lanzaron corrido de Guillermo Ochoa tras su debut en Mundial Qatar 2022 Los aficionados mexicanos tienen esperanza de que ningún balón entre en la portería del arquero tapatío, en especial durante su partido contra la Selección Argentina VER NOTA

“Si no me ibas a amar... es que México, ya sabes... para que me hiciste tuya”, dijo,

Así festejó Messi su gol contra México. (Foto: REUTERS/Pedro Nunes)

Yuridia terminó con su interpretación no sin antes mencionar que alguien de su equipo es argentino. Se trata de su esposo Matías Aranda, quien desde hace varios años dejó su país natal para probar suerte en tierras aztecas durante una generación de La Academia. El comentario de la cantante sorprendió a los asistentes, quienes no pudieron contener sus carcajadas.

Usuarios de TikTok aplaudieron la espontaneidad de la ex académica y no solo concordaron con ella sobre la decepción que se llevaron con los jugadores de la Selección Mexicana, también aprovecharon para mandarle halagos y reconocer su talento.

Yuridia quedó en segundo lugar de la cuarta generación de La Academia; ganó Erasmo Catarino. (Foto Instagram: @yuridiaflowers)

“Yuridia siendo random amamos”. “Todos somos Yuridia”. “Amo su sentido del humor”. “¿Por qué gritan cuando dijo que ganó Argentina?”. “Sí es argentino el Matías”. “Si soy. De la nada le acuerdo y me de coraje”. “Yuridia me representa”. “Amo su espontaneidad”. “La Adele mexicana no existe -la Adele mexicana”, fueron algunos comentarios.

La reacción de Yuridia se viralizó en redes sociales después de los ácidos comentarios que Saúl Canelo Álvarez lanzó en contra de Messi por supuestamente haber pateado una camiseta de la Selección Mexicana. Y es que se difundió un video tomado al interior de vestidor de los jugadores argentinos cuando entraron para festejar su triunfo.

En el fragmento audiovisual se ve al astro quitándose uno de sus tenis y “accidentalmente” patear la playera que habría intercambiado con Andrés Guardado, capitán mexicano. El momento enfureció al boxeador tapatío, quien recurrió a su cuenta de Instagram para exigirle una disculpa pública por la supuesta falta de respeto.

SEGUIR LEYENDO: