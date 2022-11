M’Balia se casó con Alex Tinajero y solo invitó a 30 personas

M'Balia y Alex Tinajero unieron sus vidas en Guanajuato este 25 de noviembre (Instagram/@mbalex21)

M’Balia Marichal se casó con Alex Tinajero luego de dos meses de haberse comprometido. La cantante de OV7 compartió a través de sus redes sociales algunos de los más memorables momentos de su unión en San Miguel de Allende.

Sebastián Ligarde descartó tener cáncer luego de que le quitaron dos tumores en el colon El actor hace cinco meses fue diagnosticado con dos quistes en el colon, los cuales lo alertaron ya que su hija sufrió de cáncer VER NOTA

En sus historias temporales de Instagram, M’Balia compartió videos de su boda con Alex Tinajero, la cual se celebró el viernes 25 de noviembre en Guanajuato.

En las imágenes, se puede ver a la hermana de Kalimba bailando, sonriente, con su hoy esposo, con un vestido blanco, ceñido y con mangas farol larga y con el cabello suelto. Por su parte, Alex utilizó un traje negro.

M'Balia no compartió otras imágenes sobre si boda mas que estas (Instagram/@mulatamarichal)

“Recién casados. No me despiertes todavía, podría vivir feliz para siempre contigo recostado a mi lado”, escribió Marichal en una de sus stories.

La forma en que un hombre estafó a cientos de fanáticos con boletos para el concierto de Harry Styles en CDMX El hombre alertó de un problema de salud, sin embargo, en redes sociales los usuarios afectados han señalado otro fraude relacionado con abonos del Corona Capital VER NOTA

Se sabe que M’Balia se casó en San Miguel de Allende ya que ella misma lo compartió en una transmisión en vivo que hizo en su perfil de Instagram, donde detalló que la fiesta fue muy especial porque asistieron solamente sus seres queridos más cercanos.

La integrante de OV7 dijo que a su boda fueron pocas personas, pues solamente tuvieron 30 invitados. Luego de haberse oficialmente casado, comieron paella.

“Fue llena de alegría, de amor, de paz, parecía que todos eramos los novios. Todos estaban igual de emocionados, todo mundo super feliz, esperando el momento. Viajaron desde diferentes lugares”

También dijo que antes de que se llevara a acabo la ceremonia, tuvo varias complicaciones debido al tiempo, pero todo se llevó a cabo según lo planeado.

Cuáles fueron las condiciones para que Kabah tocara en el Mundial Qatar 2022 Federica Quijano confesó que tanto ella como sus compañeros ya tenían todo preparado para su espectáculo en el “Fan Fest”, pero rechazaron participar pese a que era su sueño VER NOTA

“Anduvimos corriendo por vestido, por moño y toda la cosa… que si el tocado, en fin. Fueron tres horas antes de salir a esta ciudad para casarme al mediodía del día siguiente y yo no tenía ni zapatos ni tocado ni abrigo”, compartió con Tinajero.

La relación entre M’Balia y Alex Tinajero comenzó gracias a que por muchos años él siguió la carrera de OV7, convirtiéndose en un gran fan de la agrupación y, en particular, de Marichal.

Luego de que la cantante se divorció en 2018 de Julián Ledón, con quien procreó a sus cuatro hijos, se dio una nueva oportunidad en el amor. A principios de 2021, M’Balia comenzó a compartir en sus redes fotografías con Alex y después lo presentó a los medios formalmente como su novio.

Cuando se dio a conocer el noviazgo de Marichal, surgieron diferentes problemas al interior de OV7, lo cuales por mucho tiempo se dijo que fueron a causa de que Lidia Ávila no estaba de acuerdo con esta relación ya que Alex es un hombre trans.

Antes de conocer a Alex, Marichal estuvo casada por más de 10 años (Instagram/@mbalex21)

En varias ocasiones, la agrupación salió a desmentir los rumores, pero esto no habría servido en su relación, pues Lidia reveló que M’Balia había decidido dejar de hablarle.

Por su parte, Marichal siempre hizo hincapié en que las críticas no le afectaban, pues a ella solo le importaba su felicidad.

“Se me resbala al cien por ciento (que me juzguen). Yo soy una endorfina con pies y siempre estoy enfocada en vivir mi vida, en lo que edifica, en lo que nutre y en lo que me hace crecer”, dijo en junio de 2021 a la revista TV Notas.

Se desconoce si M'Balia invitó a todos los integrantes de OV7 a su boda (Instagram: @laacademiatv)

Tras varios meses de peleas, OV7 nuevamente se reunió para poder resolver sus diferencias, logrando que se terminaran los rumores sobre sus disputas.

Al poco tiempo, M’Balia reveló que en agosto Alex le pidió matrimonio junto a sus seres queridos, algo que fue complicado debido a que para entonces OV7 ya había reiniciado sus ensayos para regresar a los escenarios.

SEGUIR LEYENDO: