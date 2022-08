“Fue muy emotivo”: M’Balia de OV7 ya recibió anillo de compromiso

M'Balia inició su relación con Alex Tinajero en 2021, el joven era su fan (Foto: Gettyimages)

Desde mayo de este 2022, Alex Tinajero, novio de M’Balia de OV7, había declarado a los medios de comunicación que tenía la intención de entregar un anillo de compromiso a la cantante, sin embargo se limitó a decir que sería “pronto” sin especificar detalles.

Ahora, la hermana de Kalimba y su novio fueron interceptados por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y la cantante dio a conocer que ya recibió la sortija que significa el compromiso de ambos para casarse en una fecha próxima.

“Ya tengo anillo, les dije que les iba a enseñar. (El momento de la pedida) fue muy emotivo, lo hizo con la gente que más quiero. Le costó mucho trabajo porque con el calendario de ensayos nos movieron los horarios, que sí podía, que no podía, que estaba cansado, no quería salir, él quería hacer algo súper espectacular y tuvo que ir como según se pudo, moviendo el plan hasta que se logró”, expresó la cantante de 42 años.

Alex Tinajero y M'Balia han derrochado romance en sus frecuentes interacciones con la prensa (Foto: Instagram @mulatamarichal)

En la antesala de la gira nacional para celebrar los 30 años de OV7, M’Balia y Alex Tinajero no han determinado la fecha en que se unirán en matrimonio, sin embargo ya decidieron que la despedida de solteros la realizarán en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

“No hay fecha aún, ya les contaremos. Todo depende del calendario, estamos buscando justamente ese huequito que nos permita este año y si no, pues se tendrá que ir a principios del siguiente”, destacó la cantante, quien descartó un puerto marítimo para celebrar el enlace, “no somos de playa, algo más moderno”.

La madre de cuatro hijos, a quienes procreó junto a su ex esposo Julián Ledón, compartió que pronto dará a conocer un tema musical inspirado en esta etapa de romance que próximamente la llevfará al altar: “Ya por ahí subiré una canción que se hizo con nuestra historia, muy bonito, me hizo llorar”.

M'Balia destapó que pronto lanzará una canción inspirada en su romance con Tinajero (FOTO: Instagram/@Mulatamarichal)

Sobre el momento en que Tinajero le entregó la sortija, M’Balia Marichal contó que ni su famoso hermano ni su mamá pudieron estar presentes.

“Kalimba se la pasa de viaje y mi mamá justo ese día estaba enferma porque tiene un tema en la columna y no podía mover la pierna, estaba medicada descansando, pero cenamos un par de días después y celebramos. Las niñas felices, sobre todo que ellas pudieron estar ahí, los chiquitos no, estaban enfermos de tos así que no podían salir, pero las chiquitas sí”, compartió la cantante de Vuela más alto.

Por su parte, Lidia Ávila, también integrante de OV7 compartió en el programa Ventaneando que ve a su compañera muy enamorada. “Claro, ya sabemos, ya llegó al ensayo con el anillo y toda la cosa. Está feliz y nosotros por ella, la verdad y se lo he dicho a ella, la felicidad y el dinero no se ocultan y eso se le nota”.

La banda se encuentra en medio de los preparativos para su esperada gira (Foto: Instagram/@oficialov7)

Asimismo, Érika Zaba compartió que en días pasados, aún sin habérselo revelado, cayó en cuenta de que M’Balia le estaba pidiendo ayuda para organizar el futuro enlace matrimonial.

“No puedo decir nada, oigan. A mí me pidió consejos M’Balia, me habló y yo lo intuí... Me empieza a escribir: ‘Oye, güera, ¿dónde puedo conseguir un proveedor para flores y juez? Yo dije: ‘¡Dios mío, santo!”, expresó la artista.

“Estoy feliz por ella, ella irradia felicidad con Alex, ahora tenemos la fortuna de vivir bastante cerca en esta ciudad. Así que me pidió ayuda para hacer la boda y yo feliz de la vida pues la pachanga es lo mío”, añadió.

Hace apenas un mes, M’Balia Marichal ya había revelado que no tenía concretada una fecha para su boda. “No, el calendario nos sigue poniendo en jaque, de hecho queríamos en verano y lo vamos a tener que postergar por todo el arranque de un montón de cosas que gracias a Dios se están poniendo cada vez más apretadas, porque eso significa que hay muchísimo trabajo”, contó entonces para Chisme no like.

