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Fuertes lluvias azotan el sur y poniente de la CDMX: estas son las zonas más afectadas

Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia trabajaron de forma coordinada para responder a inundaciones y caídas de árboles

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Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia trabajaron de forma coordinada para responder a inundaciones y caídas de árboles. FOTO: AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

Durante la noche del lunes 11 de mayo, una fuerte tormenta eléctrica provocó la caída de granizo y lluvia intensa sobre el poniente y el sur de la Ciudad de México, lo que llevó a la activación de la alerta naranja en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. El gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, desplegó el Operativo Tlaloque con participación de distintas dependencias para enfrentar las afectaciones.

El monitoreo de las lluvias arrojó un volumen acumulado que superó los 9.4 millones de metros cúbicos hasta las 20 horas del lunes. Las estaciones pluviométricas que registraron los niveles más altos fueron La Venta con 41 mm, Yaqui con 38.5 mm, Santa Fe con 34.25 mm y Cartero con 30.75 mm, todas en Cuajimalpa. En Tlalpan, la estación EP Picacho Homún reportó 35.75 mm, mientras que en Álvaro Obregón, Tanque Lienzo alcanzó 34.5 mm.

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Afectaciones en vialidades y drenaje de la capital

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CIUDAD DE MÉXICO, 11MAYO2026.- Intensas lluvias se presentaron al sur de la capital, dejando severas inundaciones en el Periférico a la altura de la Picacho Ajusco. Personal de protección civil y bomberos trabajaron desazolvando para bajar el nivel del agua. FOTO: AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

El despliegue incluyó a 128 elementos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, apoyados con 37 equipos de maquinaria especializada: 10 vehículos de bombeo de emergencia, 19 hidroneumáticos, cinco equipos Hércules, una grúa Hiab y dos pipas de agua tratada. Estas acciones permitieron la atención a 18 encharcamientos detectados en Tlalpan, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, así como la realización de 237 intervenciones en la red de drenaje, entre ellas desazolves y atención a brotes de aguas negras.

De igual manera, el Heroico Cuerpo de Bomberos intervino en el retiro de 10 árboles y 10 postes caídos, además de responder a cuatro cortocircuitos provocados por la tormenta. Personal táctico-operativo permaneció en puntos críticos para abatir los niveles de agua, especialmente en Homún, colonia Héroes de Padierna, en Tlalpan, y avenida Arteaga y Salazar, colonia Contadero, en Cuajimalpa.

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La intensa bajada de agua desde la parte alta de Tlalpan obligó al cierre de ambos sentidos de Periférico y Picacho Ajusco. Para mitigar el efecto, se activaron seis equipos de bombeo con una capacidad conjunta de 500 litros por segundo.

Persisten las alertas y continúan las labores de prevención

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La persistencia de lluvias intensas llevó a la emisión de alertas roja y amarilla en varias demarcaciones de la capital. Los trabajos de emergencia y prevención se mantienen activos ante el pronóstico de más precipitaciones. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió Alerta Roja por lluvias persistentes para la noche del 11 de mayo en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. Se mantiene Alerta Amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En Xochimilco, brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua retiraron basura en el sifón de la Glorieta de Vaqueritos con apoyo de una grúa Hiab. Las autoridades reportaron lluvias fuertes en Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, mientras que el resto de las demarcaciones presentó lluvias con chubascos. Hasta el momento, las afectaciones se concentraron en vialidades y no se reportaron vehículos varados.

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