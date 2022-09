Quién es Alex Tinajero, el futuro esposo de M´Balia que es transgénero

El 18 de enero de 2021 la cantante sorprendió a todo el mundo al publicar una fotografía con Alex Tinajero, el cual se habían conocido en el 2021, hasta que dieron a conocer su gran amor. (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

Hace unos días la prensa abordó a M´Balia en el aeropuerto en donde confesó que ya está comprometida y feliz al saber que en un futuro será esposa de su prometido Alex Tinajero.

Sin embargo, aún no hay una fecha ya que la integrante de OV7 mencionó que no tiene una fecha en específico ya que está muy llena su agenda. Aunque ya están pensando que la celebración se realice en Las Vegas.

“No hay fecha aún, ya les contaremos. Todo depende del calendario, estamos buscando justamente ese huequito que nos permita este año y si no, pues se tendrá que ir a principios del siguiente”, destacó la cantante, quien descartó un puerto marítimo para celebrar el enlace, “no somos de playa, algo más moderno”.

Hoy en día OV7 está haciendo una gira como parte de la celebración de los 30 años de la agrupación, razón por la cual Alex no encontraba el momento adecuado para pedirle matrimonio.

La cantante mencionó que ya tiene su vestido, pero no quiso contar mucho porque Alex no quiere saber nada “ni un medio detalle, porque no quiere que nada arriesgue un feliz matrimonio”.

¿Quién es Alex Tinajero?

Se sabe que Alex es un hombre transgénero, esto quiere decir que nació biológicamente en un cuerpo femenino, pero no se identifica como mujer. (Foto: Instagram)

El inicio de esta relación fue algo que no muchos logran o lo ven algo imposible, pero Alex hizo todo lo posible por conseguir el amor de su futura esposa.

Durante quince años, Tinajero seguía a la agrupación de OV7: conciertos, firmas de autógrafos y eventos. Siendo fanático de la agrupación buscó la manera de expresar su amor por la hermana de Kalimba.

En ese transcurso, M´Balia había contraído matrimonio con Julián Ledón y ya era madre de cuatro niños. Sin embargo, cuando se separó decidió darse un momento para recuperarse.

El 18 de enero de 2021 la cantante sorprendió a todo el mundo al publicar una fotografía, en la red social Instagram, con Alex Tinajer o, el cual se habían conocido en ese mismo año, hasta que dieron a conocer su gran amor.

En junio del 2021 se pudo apreciar a la pareja en la alfombra roja del espectáculo “Sie7e”, producido por Sergio Mayer. (FOTO: Instagram/@Mulatamarichal)

Sin ocultarlo y sin mentiras, M´Balia escribió en Instagram cómo fue que el amor la sorprendió, agradeciéndole el hecho de estar en su vida.

La relación entre M´Balia y Alex fue tan grande que algunos medios decían que Lidia Ávila supuestamente no aceptaba la relación de su compañera y por eso no había querido continuar con la gira. Después, Lidia publicó un comunicado donde ella explicó no tener problema con que M´Balia tuviera una relación con alguien de la comunidad LGBT.

En junio del 2021 se mostró la pareja, por primera vez a los medios, en la alfombra roja del espectáculo “Sie7e”, producido por Sergio Mayer.

A partir de ahí, la cantante ya sube fotos de sus hijos, celebraciones y festejos, como el que se le realizó a M´Balia en Las Vegas e incluso Lives donde mencionó que se sentía feliz, como no lo hacía desde que tenía 10 años.

La visibilidad de este tipo de actos es un paso más para la libertad y no solo por parte de la comunidad LGBT+, sino para todo el mundo.

