Cómo desodorizar el fregadero con bicarbonato

El bicarbonato de sodio es un aliado para eliminar olores y limpiar el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito doméstico, el bicarbonato de sodio es un recurso habitual en tareas de limpieza y desodorización.

Este compuesto ha ganado popularidad por su facilidad de uso y por la percepción de que contribuye a mantener ambientes frescos y libres de olores desagradables.

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Las cocinas y baños, donde los fregaderos concentran actividad diaria, suelen ser zonas donde la acumulación de residuos orgánicos y humedad genera condiciones propicias para la aparición de malos olores.

Ante este problema, muchos hogares recurren al bicarbonato como alternativa a productos sintéticos, buscando soluciones menos agresivas para las instalaciones y la salud.

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Por qué el bicarbonato es eficaz para combatir los olores en el fregadero

La base del éxito del bicarbonato en la eliminación de olores radica en su comportamiento químico. Según organismos oficiales de salud e instituciones científicas, este compuesto actúa como una sustancia anfótera, capaz de neutralizar ácidos y bases presentes en los residuos que se acumulan en el sifón y las tuberías de los fregaderos.

Cuando los desagües comienzan a desprender un olor persistente, suele ser por la descomposición de materia orgánica atrapada en la trampa de agua. En este ambiente, bacterias y hongos prosperan y liberan compuestos volátiles responsables del hedor.

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El bicarbonato, al entrar en contacto con estos residuos, puede modificar el pH del microambiente e intervenir en la neutralización de ácidos grasos y aminas, lo que reduce la volatilización de moléculas odoríferas.

Su uso en fregaderos permite disminuir la intensidad de los olores, especialmente cuando estos tienen un origen ácido o básico, ya que el compuesto transforma las sustancias responsables en sales solubles e inodoras, facilitando su eliminación con el agua corriente.

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No obstante, se debe tener en cuenta que el bicarbonato solo actúa de manera efectiva si entra en contacto directo con la fuente del olor.

Su capacidad de absorción es limitada si se emplea en zonas secas o alejadas del foco del problema. Por ello, la aplicación correcta en el desagüe es fundamental para maximizar su eficacia.

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En cocinas y baños, el bicarbonato es una opción segura y eficaz para neutralizar los malos olores del fregadero causados por residuos y humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso: cómo desodorizar el fregadero con bicarbonato de sodio

La aplicación del bicarbonato para desodorizar el fregadero puede realizarse siguiendo una secuencia sencilla y segura, recomendada por instituciones oficiales de salud como el National Institutes of Health (NIH):

1. Preparar el área: Antes de comenzar, asegúrese de que el fregadero esté libre de utensilios y restos visibles. Se recomienda limpiar superficialmente la zona para evitar que residuos sólidos dificulten el paso de los productos por el desagüe.

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2. Verter el bicarbonato: Vierta aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio en el orificio del desagüe, procurando que el polvo cubra tanto la rejilla como las paredes inmediatas del conducto. Esta cantidad es suficiente para cubrir las superficies donde suelen asentarse los residuos causantes de malos olores.

3. Dejar actuar: Para que el bicarbonato despliegue su acción neutralizante, es recomendable tapar el desagüe y dejar el compuesto en reposo durante al menos 15 a 30 minutos. Si la situación lo permite, puede extender este tiempo a varias horas o incluso dejarlo durante la noche, maximizando así la exposición del bicarbonato a las moléculas odoríferas.

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4. Enjuagar con agua caliente (no hirviendo): Una vez transcurrido el periodo de espera, retire el tapón y abra la llave del agua caliente, dejando correr un flujo constante durante varios minutos. Es importante subrayar que el agua no debe estar en ebullición, ya que las tuberías de PVC pueden deformarse o dañarse a temperaturas superiores a 60 ℃. El agua caliente ayuda a solubilizar y arrastrar las sales formadas y los residuos neutralizados, dejando el conducto limpio y libre de olores.

5. Repetir según necesidad: Si los malos olores persisten, puede repetir el procedimiento un par de veces por semana como medida preventiva. En entornos muy utilizados, la periodicidad puede ajustarse en función de la intensidad del olor y el uso del fregadero.

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Consideraciones y precauciones en el uso del bicarbonato

El bicarbonato no solo neutraliza olores, sino que también actúa como abrasivo suave durante la limpieza de la superficie del fregadero, contribuyendo al desprendimiento de residuos adheridos.

Sin embargo, existen limitaciones. Si el origen del olor está en un bloqueo profundo o en la formación de una biopelícula densa y madura, la simple aplicación de bicarbonato puede no ser suficiente.

En estos casos, las instituciones especializadas recomiendan recurrir a intervenciones mecánicas, como el desmontaje y limpieza manual del sifón, o al uso de tratamientos biológicos enzimáticos para descomponer los residuos resistentes.

Por otra parte, no se recomienda mezclar bicarbonato y vinagre con la idea de potenciar la limpieza. Las organizaciones oficiales explican que, aunque la efervescencia resultante puede tener un efecto visual atractivo, la reacción entre ambos neutraliza sus propiedades activas, generando una sal y agua como productos finales, sin impacto significativo sobre los bloqueos o los olores persistentes.

Infografía detallada que explica paso a paso cómo desodorizar y limpiar el fregadero de la cocina utilizando bicarbonato de sodio y agua caliente para eliminar malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenimiento preventivo

Para mantener el fregadero libre de olores, las entidades oficiales sugieren la combinación de limpieza periódica con detergentes, uso correcto del bicarbonato y una adecuada gestión de residuos orgánicos.

Evitar verter grasas y restos sólidos por el desagüe es esencial para prevenir la acumulación de materia susceptible de descomposición.

El bicarbonato se consolida como una herramienta útil y segura en la rutina doméstica, siempre que se utilice bajo las pautas recomendadas y se respeten las indicaciones sobre temperatura del agua y frecuencia de aplicación.