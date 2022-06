Erika Zaba desmintió nuevo pleito en OV7 tras rumores de transfobia y rencores a Ari Borovoy

Erika Zaba dio nuevos detalles (Fotos: Instagram/@erikazaba/@oficialov7)

La polémica no termina ni con la gira a la vuelta de la esquina. Tras un gran escándalo mediático, aparentemente solucionar las cosas de forma pública y nuevamente surgir rumores de peleas internas, OV7 parece no encontrar una paz y los fans siguen siendo testigos de ello.

En las últimas semanas se han desatado rumores que apuntan a que la próxima boda de M’balia Marichal con un hombre trans han generado diversos conflictos de interés entre algunos miembros del grupo que podrían ser catalogados como transfóbicos, pues a pesar de que la agrupación cuenta con un gran número de seguidores pertenecientes a la comunidad LGBT+, la ceremonia de su compañera no les ha causado gracias.

A ello, se sumaría el supuesto rencor a Ari Borovoy, quien los ha representado a lo largo de su últimas giras dentro del concepto musical Los 90´s Pop Tour y con el cual aparentemente también tuvieron problemas económicos al grado de que para el volumen cuatro ya no fueron requeridos, han demostrado que ni por que están en plenos ensayos de su gira celebración -y tal vez última- las aguas se hayan calmado.

M’balia Marichal y su novio (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

Es por esto que, recientemente en las cámaras del matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, Erika Zaba ha roto el silencio asegurando que todos aquellos rumores son falsos y no existen más problemáticas entre ellos, pues lo primordial es sacar adelante la gira que es considerada como un agradecimiento a los años de apoyo que el público mexicano les ha brindado.

“O sea los rumores están bien, yo no hago caso ni nada, siempre salen cosas buenas o malas pero siempre estamos aquí para aclararlo, de verdad cualquier situación. Para OV7 viene una gira larga, exitosa y dedicada cien por ciento para todos los fans que han crecido con nosotros”, expresó.

Las palabras de la querida cantante parecen no calmar las cosas en redes sociales, puesto que las declaraciones de la hermana de Kalimba han sido algo contradictorias al asegurar que solo invitara a la gran ceremonia a los que “deben estar” al ser interrogada sobre qué integrantes de OV7 la acompañarán en su gran día.

Erika Zaba confirmó que no hay problemas nuevos en OV7 (Foto: @erikazava/ Instagram)

“Erika es muy linda y siempre trata de no meterse en nada porque es neutra pero está claro que las cosas no andan nada bien y pues es normal, solo que no quieran vernos la cara”. “Creo que Zaba y Kalimba son de los que no se han metido en estos pleitos pero es más que obvió que entre los demás sobre todo entre mujeres las cosas no están bien”. “Pues sería una lástima que Lidia Ávila fuera transfóbica porque neta un 80 por ciento de sus fans somos de la comunidad LGBT+ y no hay orgullo sin las hermanas y hermanos trans”, expresaron.

Las condiciones que tiene el grupo para volver a los escenarios

En una emisión de Miembros al Aire, Érika Zaba habló sobre cuáles fueron algunos de los acuerdos que el grupo de pop tiene ahora para evitar volver a pelearse y separarse como lo hicieron durante parte de 2020 y 2021. Lo más importante ahora para OV7 es que ninguno de sus integrantes hable sobre otro públicamente, pues así no habrá malentendidos.

(Foto: Instagram/@oficialov7)

“Ya nos arreglamos y siempre dijimos (que) para evitar malos entendidos de que uno habla, otro dice otra cosa, es que comenzó a pasar eso (...) quedamos en un acuerdo de que nadie iba a hablar de nadie porque, obviamente, tú decías algo y te contestaba el otro, y era lo peor que podía pasar”, expresó.

