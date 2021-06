“Se me resbala”: M’Balia hace frente a las críticas por su orientación sexual

En medio del escándalo ocasionado por presunta homobofobia al interior de OV7, M’Baila rompió el silencio y habló sobre las críticas que recibe por su orientación sexual. (FOTO: Instagram/@Mulatamarichal)

En medio del escándalo ocasionado por presunta homobofobia al interior de OV7, M’Baila rompió el silencio y habló sobre las críticas que recibe por su orientación sexual. La cantante aseguró que está sumamente feliz con su pareja Alex y envió un contundente mensaje a sus detractores.

En entrevista con la revista de espectáculos TvNotas, M’Baila dio algunos detalles sobre su relación y aseguró que las críticas ya no le afectan. Asimismo, la cantante se dijo muy enamorada y contenta, experimentando un amor libre de etiquetas y prejuicios

“No me desgasto mucho (en las etiquetas).Trato de ser diferente, vivir de manera justa y libre, y contribuir a que se respire amor y conexión, que es al final lo que se necesita entre seres humanos. Afuera poco a poco nos iremos sumando”, opinó la hermana del también cantante Kalimba.

Ante los juicios que recibió, M’Baila aseguró que la tienen sin cuidado: “Se me resbala al cien por ciento (que me juzguen). Yo soy una endorfina con pies y siempre estoy enfocada en vivir mi vida, en lo que edifica, en lo que nutre y en lo que me hace crecer. En eso ocupo todos los minutos de mi vida y no me alcanza para nada tóxico”.

En enero de 2021, M'Balia presentó a su nueva pareja sentimental

“La vida es vida y todas las áreas de ella son para vivirla y disfrutarla y eso es lo que estoy haciendo en estos momentos”, agregó en entrevista con la publicación. Además, la cantante habló sobre los retos de esta nueva relación una vez que su primer matrimonio llegó a su fin hace un par de años.

“Conforme vamos creciendo, vamos definiendo mejor lo que sí y lo que no queremos, y dentro de ese margen todo fluye mejor, entonces, yo me dejo llevar”, concluyó.

La semana pasada, la misma publicación de espectáculos reportó que la cantante Lidia Ávila habría juzgado a “la mulata”, como la apodan al interior de OV7, por su orientación sexual. No obstante, la integrante de la agrupación negó las acusaciones y remarcó que es una mujer “con valores”.

“Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas”, escribió hace unos días en su cuenta de Instagram.

Según narró Lidia, los siete integrantes tuvieron que firmar un contrato para garantizar la gira. Sin embargo, no todos los miembros de OV7 firmaron el documento, por lo que el evento se vino abajo. (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

“No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres”, añadió, negando cualquier ausación de homofobia. Sin embargo, lo que sí confirmó la cantante fue la ruptura de la agrupación mexicana.

En una entrevista con medios de comunicación, retomada después por Sale el Sol, Lidia confesó que M’Balia se salió de un grupo que los siete integrantes tenían en una aplicación de mensajería instantánea y que no le contesta los mensajes por este mismo medio. Y también aclaró el panorama entorno a la gira por el aniversario número 30 del grupo.

Según narró, los siete integrantes tuvieron que firmar un contrato con una empresa que organiza eventos masivos para garantizar la gira. Sin embargo, no todos los miembros de OV7 firmaron el documento, por lo que el evento se vino abajo.

Además, Lidia también aclaró que el proyecto de la serie de la agrupación está en pie. Sin embargo, Ari Borovoy no autorizó el uso de su nombre ni de su imagen en la ficción.

