Alejandra Frausto negó a Guillermo del Toro que la 4T haya acabado con el cine mexicano

Alejandra Frausto Guerrero aseguró que la Secretaría de Cultura continúa apoyando al cine y no ha retirado la cooperación con la Academia Mexicana de Cine (Twitter/@alefrausto/Cuartoscuro)

Alejandra Frausto respondió a través de Twitter al reclamo de Guillermo del Toro ante la crisis que sufre el cine mexicano. En su mensaje, la secretaria de cultura negó que en la administración actual existan pocos o menos apoyos que antes para el séptimo arte.

Según manifestó la titular de la Secretaría de Cultura en diferentes tuits en respuesta al mensaje que Guillermo del Toro escribió el 24 de noviembre, los apoyos de la Cuarta Transformación han logrado buenas cifras en cuanto a resultados positivos del cine producido en México

Su primer ejemplo es que el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), ha entregado estímulos “directos y transparentes” por casi 900 millones de peso al año.

Desde la Secretaría de Cultura lo decimos de manera contundente:

El IMCINE —institución que se ha fortalecido en esta administración con modelos de estímulos directos y transparentes— otorga apoyos por casi 900 millones de pesos al año. — Alejandra Frausto (@alefrausto) November 25, 2022

Aunado a ello, defendió que en México el año pasado se produjeron 259 películas, lo que es “una cifra histórica”, además de que estos productos visuales serían inéditos porque “se apoyan materiales de los pueblos originarios y lenguas indígenas, destacando el trabajo de género, con las infancias de las comunidades más heridas de nuestro país”, se puede leer en uno de los tuits de Frausto.

Entre otros de los argumentos con los que la secretaria de cultura defendió lo que se ha hecho en temas de cine durante su administración, son los Semilleros Creativos de Cine, los cuales están en diferentes puntos del país.

Uno de los temas más importantes a lo largo de su respuesta fue acerca de lo que está sucediendo con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), pues aseguró que el apoyo no se ha retirado, inclusive, recalcó que esta institución obtuvo más de 3.7 millones de pesos este año.

La secretaria de cultura repitió estos tuits en respuesta a demás actores que la cuestionaron debido a la crisis en la AMACC (Captura de pantalla/Twitter)

“Desde el inicio de esta administración el diálogo con la Academia ha sido permanente, tanto para continuar con la operación de la misma en la Casa Buñuel, entregada en comodato a la Academia y de la que la Secretaría de Cultura absorbe gastos de servicios y mantenimiento para su postulación a las convocatorias en su trabajo cotidiano de difusión y académico, y como para las entregas anuales de los Premios Ariel”, escribió la promotora cultural.

Para terminar su hilo de tuits en respuesta a Guillermo del Toro, la secretaria de cultura hizo hincapié en que el apoyo al cine no debe de entregarse ni reflejarse solamente a través de una institución, pues dijo:

“El apoyo al cine mexicano no se reduce a la colaboración con una asociación gremial, va mucho más allá y los números son contundentes”

La sistematica destruccion del Cine Mexicano y sus instituciones - lo que llevo décadas construir- ha sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de Lopez Portllo pero esto no tiene precedentes. — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 25, 2022

Esto surge a partir de que ayer varios artistas -como Joaquín Cosío- que forman parte del gremio cinematográfico arremetieron contra el actual gobierno de México y, en particular, contra Alejandra Frausto debido a que la Asociación Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer que sufre una grave crisis y no podrá seguir con lo planeado para la entrega de los Premios Ariel 2023.

Entre los artistas que se manifestaron también se encontró Guillermo del Toro, quien no mencionó a ninguna persona en particular, pero sí dio a entender que no está de acuerdo con lo que está sucediendo con el cine en el país.

Cabe destacar que la presidenta de la Academia, Leticia Huijara, ha hecho hincapié en que la crisis que está sufriendo la institución se debe al recorte de presupuesto que sufrieron hace cinco años, en 2017.

Con este comunicado, la AMACC informó que no puede seguir con algunas de sus actividades (Twitter/@AcademiaCineMx)

En ese entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió destinar menos del 40% de dinero de lo que en 2016 recibió la Academia Mexicana de Cine, lo que causó una gran indignación.

Este no es el único problema que enfrenta el cine en México, pues tan solo el pasado 22 de noviembre el Patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) informó que el gobierno de Jalisco estaría buscando recortar 70% del presupuesto de este evento.





