Alex Hoyer habló sobre la ansiedad de Danna Paola previo al inicio de su gira “XT4S1S”

Danna Paola, quien se encuentra en medio de su gira XT4S1S, reveló previo al arranque de este trayecto que estaba atravesando por momentos complicados en su salud mental, pues estaba en un periodo de ansiedad.

Ante esto, su novio Alex Hoyer habló durante un encuentro con los medios y aseguró que, aunque fue un momento complicado para la intérprete de Amor Ordinario, la joven cantante ya se encuentra en mejor estado.

‘’Fue duro, sí tuvimos que pensar en hacer limpias de energía y de todo porque sí se sentía una energía pesada, pero hoy es día ya está mucho mejor’' destacó ante las cámaras de Eden Dorantes.

Asimismo, Hoyer ahondó que Danna pasó por momentos de gran tensión debido a que este tour era una de las oportunidades más grandes que ha tenido en su carrera hasta el momento.

‘Era un desborde la energía de ella, está emocionada de estar en su primer tour, en su primer Auditorio. Entonces, creo que hoy ya lo tiene más controlado’’, aseguró.

Respecto a toda la preparación escénica y visual con la que cuentan sus conciertos, la pareja de la también actriz expresó que al ser un proceso complejo producir un show, algunos detalles podrían irse puliendo con el tiempo.

‘’Fue una cosa de locos poder sacarlo, hacerlo posible; preparó un show espectacular, entonces eso lleva tiempo, lleva ciertos factores que se tienen que poner en su lugar para que suceda, y creo que hoy ya están más cerca de estar ahí'’, destacó y agregó:

“Ahora fuimos a Monterrey y regresamos un poco resfriados, pero está muy bien, más tranquila, contenta alrededor de lo que está pasando en su gira’'.

Hoyer confesó que actualmente su romance con Danna está en los mejores términos y ambos están enfocados simultáneamente en sus carreras profesionales.

‘’Queremos crecer muchísimo dentro de lo que hacemos, también queremos probar otras áreas, estamos escribiendo películas, series… Hoy el enfoque está ahí, en el trabajo. Somos dos personas con la mente muy abierta y personas llenas de amor’', concluyó.

A mediados de octubre, Danna Paola se sinceró en sus redes sociales acerca de los problemas que está enfrentando y rompió en llanto al apuntar que no quería “fallar en nada”.

En sus stories de Instagram, la cantante compartió un largo mensaje sobre su salud mental y, en el fondo de la historia, se puede ver una foto de ella llorando por la difícil situación que está atravesando.

“Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto... (que mañana les contaré) pero además estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada, y estoy teniendo un break down emocional en el proceso y aún así me trato de mantener fuerte”, escribió.

Aunado a ello, la intérprete de Oye Pablo confesó que, al mismo tiempo, ha llorado debido a que heridas del pasado se están abriendo, pues en su momento se contuvo por los comentarios que otras personas le hacían.

“Además que estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé porque se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada abrazando mucho a esa Danna que tenía mucho miedo de ‘ser’ y se enfermaba de la garganta por guardarse las cosas que dolían x ‘no hacer drama’”, agregó.

