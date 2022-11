Cayó grupo de jóvenes por el presunto secuestro de Tracey Palafox, presunta vendedora de boletos falsos

La mujer presuntamente robó un total de 2 mdp con la venta de boletos falsos. (Twitter @c4jimenez)

Estos últimos meses han estado repletos de eventos y conciertos, por lo que ha salido a la luz pública varios casos de personas estafadas por adquirir boletos de dudosa procedencia, fraudes y robos por parte de revendedores. Tracey Palafox es una mujer que fue secuestrada por sus presuntas víctimas a quienes les vendió entradas falsas para conciertos, pues se hacía pasar por trabajadora de Ticketmaster.

El periodista Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter, dio a conocer el arresto del grupo conformado por varias de las personas que habrían sido defraudadas por parte de Palafox, los policías los detuvieron por presuntamente privar de su libertad a esta mujer, además de que pedían como rescate 1 mdp.

De acuerdo a información extraoficial que circula en redes sociales, la vendedora de boletos desapareció desde el mes de octubre y ya contaba con una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como un gran número de reportes que se hicieron públicos a través de Twitter desde hace 3 años.

“Desgraciadamente la gente está harta y desesperada de que la autoridad nunca haga algo! Uno tiene que hacer justicia por mano propia y siempre termina perdiendo los inocentes!”, “Ellas actuaron con enojo. No justifico, pero si las autoridades no hacen su trabajo, los ciudadanos intentarán protegerse”, “está mal lo que hicieron no hay justificación pero espero no se hagan pendejos con la estafadora esa también debe terminar en el tambo”, “En twitter hay denuncias a Tracey Palafox por estafas desde hace casi tres años… pero aquí ella es la víctima”, son algunas de las opiniones expresadas por internautas tras enterarse de lo sucedido.

Un grupo de víctimas secuestraron a la presunta defraudadora Tracey Palafox. (Twitter @cjiménez)

A inicios de noviembre, la supuesta defraudadora fue delatada por una”amiga” a través de 5 clips en la plataforma de TikTok, donde reveló como operaba. Uno de los grandes atracos que realizó según dichos videos fue el presunto robo de más de 2 millones de pesos vendiendo boletos para el concierto de Bad Bunny el cual se llevará a cabo el próximo mes de diciembre.

La usuaria de TikTok @bruja.auu en su testimonio menciona que Tracey le explicó que ella contaba con accesos para su cartera de influencers, pues supuestamente se dedicaba a las relaciones públicas. Por eso le llegaban a sobrar accesos y los vendía por su cuenta.

Cuando descubrió que conseguía para shows más grandes la cuestionó sobre qué pasaría si no cumplía con el número de boletos ofrecidos en ese entonces, a lo que Tracy contestó que firmaría una carta y devolvería cada peso del dinero, “me puse a investigar con amigos y una de ellas me dijo que era peor que el estafador de Tinder, me dijo no te metas con ella, cumple uno o 2 boletos, pero cantidades más grandes no”.

Esto es un modo de operar desde hace años y que no solamente ella está involucrada también su familia. Obviamente ya están las denuncias correspondientes, obviamente encontramos información de 10 años atrás. La gente que compró sus boletos está muy enojada exigiendo que le sea reembolsado ese dinero

La joven finaliza el video advirtiendo a la audencia, “Lo que si, es que queremos que no se les olvide esta cara para que nadie vuelva a caer”.

Hasta el momento no se sabe todavía si las autoridades realmente tomaron cartas en el asunto tras las denuncias legales contra Tracey, únicamente lo sucedido tras su secuestro.

