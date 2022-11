Quién es Junior H, la nueva promesa de los corridos tumbados en México

Con tan solo 22 años Junior H se ha consolidado como el nuevo rostro de los corridos tumbados en México (Instagram / @juniorh_oficial_)

Los corridos tumbados han ganado popularidad en México durante los últimos años; se trata, entre muchas otras cosas, de un subgénero que combina lo tradicional del regional mexicano con tintes de la cultura del Hip Hop y el trap.

Bajo ese tenor, desde distintos puntos de la República Mexicana han surgido grandes exponentes que han logrado cautivar con sus letras y composiciones musicales al público mexicano, siendo el joven guanajuatense Antonio Herrera Pérez uno de los que más ha destacado.

Mejor conocido como Junior H, el éxito que ha alcanzado a sus 22 años lo han llevado a presentarse en algunos de los escenarios más importantes del país, tal y como sucedió en el año 2021 cuando formó parte del cartel oficial del Coca Cola Flow Fest, no obstante, su trayectoria musical se remonta a su infancia.

¿Quién es Junior H?

Aunque es originario de Guanajuato, Junior H vivió parte de su vida en Estados Unidos (Instagram / @juniorh_oficial_)

Antonio Herrera Pérez nació un 7 de febrero del año 2000 en Guanajuato, México. Fue a la edad de doce años cuando junto a un amigo comenzó a componer canciones; pese a que en aquel entonces aún no tocaba ningún instrumento, su facilidad por escribir ya comenzaba a percibirse.

Fue a través de la plataforma de videos YouTube que Junior H comenzó a publicar sus primeros temas, así como varios covers que no tardaron en atraer la atención del público, no obstante, su vida dio un giro inesperado cuando su familia tomó la decisión de mudarse al estado de Utah en Estados Unidos.

Pese al radical cambio de panorama, el joven Antonio continuó puliendo y perfeccionando su talento, llegando incluso a aprender a tocar la guitarra a través de tutoriales que veía en YouTube.

No fue sino hasta febrero de 2019 cuando Junior H saltó a la escena con su primer álbum titulado Mi Vida en un Cigarro, el cual contenía su primer gran éxito titulado No he cambiado. El éxito y popularidad que alcanzó con dicho material discográfico atrajo la atención de la disquera Rancho Humilde, sello bajo el cual también está firmado otro de los grandes exponentes de los corridos tumbados en México: Natanael Cano.

Natanael Cano y el sello Rancho Humilde atrajeron el talento de Junior H (Fotos: Getty Images)

Fue así como tras firmar contrato con el mencionado sello discográfico, Junior H formó parte del compilado Corridos Tumbados de Natanael Cano con los temas Ella, El AK, Disfruto lo Malo y el M4.

Aunque gracias a dicha colaboración la popularidad de Junior H aumentó, el éxito realmente tocó a su puerta con la publicación de su segundo álbum de estudio titulado Atrapado en un Sueño (2020) mismo que debutó en el número 5 en la lista de Top Latin Albums de Billboard.

En ese mismo año, Junior H lanzó otros tres álbumes de estudio titulados MUSICA <3 (2020), Cruisin’ with Junior H(2020) y Las 3 Torres (2020). A dichos materiales discográficos también se sumaron $ad Boyz 4 Life (2021) y Mi Vida En Un Cigarro 2 (2022).

Contingente

Recientemente, el nombre del aclamado intérprete de éxitos como Mente Positiva o Se Amerita se ha mantenido en tendencia de redes sociales luego de que estrenara un nuevo álbum discográfico titulado Contingente.

Su muy peculiar estilo y voz se perciben a través de 12 canciones entre las que destacan colaboraciones que realizó con artistas como el rapero mexicano Alemán, Snow Tha Product, Big Soto, Ovi y Paloma Mami.

Ya sea por su innegable talento o por su habilidad de incursionar en distintos géneros, Junior H se ha consolidado como una innovadora propuesta musical y como el nuevo rostro de los corridos tumbados que poco a poco han logrado cautivar tanto al público nacional como al internacional.

