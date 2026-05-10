Agricultura destaca la producción nacional de flores este Día de las Madres, más de 1 mil millones solo de rosas

Más de 10 millones de gruesas de rosas posicionan a esta flor como la principal en la producción nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó este 10 de mayo la labor de las y los productores que abastecen el mercado nacional de flores desde el campo mexicano, resaltando su importancia en la celebración del Día de las Madres.

Según la dependencia federal, la producción (aunque no especificó el período estudiado por los datos) superó 10 millones de gruesas de rosas. Las gruesas son una unidad de medida comercial que equivalen a 12 docenas de flores, es decir, 144 piezas individuales.

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De acuerdo con Agricultura, la producción fue de 1 mil 440 millones de unidades de rosas, más de 268 mil gruesas de girasoles (38 millones 592 mil piezas), por encima de 1 millón de plantas de tulipán (144 millones) y más de 4 millones de gruesas de claveles (576 millones).

La dependencia federal enfatizó que detrás de cada docena hay historias de trabajo y dedicación del campo mexicano, originadas en comunidades rurales de todo el país. “Detrás de cada flor cultivada, hay manos del campo mexicano que siembran amor, cuidado y dedicación todos los días”, señaló la Secretaría de Agricultura en su mensaje.

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Consejos para preservar las flores por más tiempo

Recortar los tallos bajo agua y controlar la temperatura del líquido mejora la absorción y extiende la vida útil de las flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservar un ramo de flores fresco por más tiempo es posible si se aplican técnicas caseras validadas por especialistas en floricultura y organismos internacionales, que permiten a las familias en México disfrutar de los arreglos tradicionales del 10 de mayo sin recurrir a productos comerciales o aditivos costosos.

Entre las principales sugerencias, destaca la necesidad de recortar entre dos y cinco centímetros de la base de cada tallo, siempre bajo agua, para evitar que el aire entre en los vasos conductores e impida la hidratación adecuada de la flor. Si el tallo se corta en seco, el flujo de agua se bloquea y la flor pierde frescura en menos tiempo.

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El tipo de agua también es determinante. La mayoría de las especies se conserva mejor si se utilizan líquidos a temperaturas de 38 a 44°C, lo que favorece la hidratación rápida. En cambio, flores como los tulipanes y los narcisos requieren agua fría para evitar el desgaste prematuro y conservar su estructura.

Otra recomendación es eliminar completamente las hojas que quedarán sumergidas en el agua, ya que su descomposición estimula el crecimiento de bacterias y acelera el marchitamiento. Cambiar el agua cada dos días y lavar el florero son prácticas que eliminan residuos orgánicos y bacterias visibles e invisibles en la superficie del recipiente.

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Sheinbaum felicita a las madres este 10 de mayo

Una mujer pronuncia un discurso en un evento público conmemorando el Día de las Madres. El escenario principal muestra el logotipo del Gobierno de México y la leyenda "Pensión Mujeres Bienestar". Una fila de personas sentadas acompaña a la oradora en el escenario. Un intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. La audiencia, compuesta por numerosas personas, observa desde asientos en un recinto cerrado. El evento se celebra en Cajeme, Sonora, el 10 de mayo de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó este 10 de mayo un mensaje dirigido a las mamás mexicanas por el Día de las Madres, subrayando la importancia del reconocimiento y la valoración del trabajo de cuidados en la construcción de un México más equitativo.

Desde Sonora, Sheinbaum destacó en su red social que el bienestar de las mujeres es tema central en su gobierno, y sostuvo que compartir y valorar las tareas cotidianas de las madres es esencial para una sociedad más justa. El mensaje adquiere peso en un contexto nacional marcado por las protestas de colectivos de madres buscadoras y por la reciente cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones.

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