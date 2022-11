Eduin Caz de Grupo Firme reaccionó a abucheos en el Azteca: “Cuando quieran les llenamos el estadio”

Grupo Firme actuó en el medio tiempo del encuentro entre 49ers Vs Cardinals en el Estadio Azteca de Ciudad de México (Foto: Captura de pantalla)

Luego de que en la noche de este lunes 21 de noviembre Grupo Firme se presentara en el Estadio Azteca, como amenidad del medio tiempo del partido entre San Francisco 49ers Vs. Arizona Cardinals, el recibimiento del público no fuera el óptimo, la banda de regional mexicano ya reaccionó al respecto.

Y es que desde el momento en que fueron anunciados, el público presente en el colosal estadio al sur de Ciudad de México estalló en abucheos y rechiflas que no cesaron durante las tres canciones que presentó la banda originaria de Tijuana.

Ahora, ha sido Eduin Caz quien habló de su experiencia en el Moonday Night Football de la NFL y envió un mensaje a quienes desaprobaron su actuación. “Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me llevé el día de ayer en Monday Night Football, al cual felicito a mis amigos de los @49ers por el triunfo”, escribió en su cuenta de Instagram y después se refirió a los momentos incómodos que le hizo pasar la afición del futbol americano.

Nov 21, 2022; Mexico City, MEXICO; A general view inside Estadio Azteca as the national anthems are played prior to the Monday Night Football game between the Arizona Cardinals and the San Francisco 49ers.

“Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no, pues qué les puedo decir, no soy moneda de oro. Es difícil abrir una brecha porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca, así de fácil”, añadió.

En su mensaje destacó haber quedado satisfecho con la actuación en la que interpretó sus temas Ya suéra, El rey de mil coronas: “Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento porque sé que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio. Bueno me retiro y dejo estas bonitas fotos que me gustaron . Pd: @yosoy8a te amo perro soy tu fan (no tiene nada que ver en el tema pero se rifo con ese penal Alv) Posdata: Ya supérame”.

