Natanael Cano aseguró ser el más talentoso de México: “Es algo que siempre me pongo a pensar”

El intérprete se autonombró como el mejor (Fotos: CUARTOSCURO)

Natanael Cano ha resaltado en el mundo de la música mexicana debido a que se convirtió en un referente de los corridos tumbados, sin embargo, constantemente se ve envuelto en polémica debido a su personalidad que varios han catalogado como “prepotente”.

Y esta ocasión no fue la excepción, ya que en sus historias de Instagram el intérprete de éxitos como Amor tumbado, Nataaoki o Diamantes hizo galanura de su autoestima y remarcó que él era el más talentoso del país.

“Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo” escribió.

Aunque el famoso apuntó que sólo se refería a un contexto nacional, no descartó tener potencial para poder llegar a otras partes del mundo con su música.

Natanael ha cobrado fama en años recientes (Fotos: Getty Images)

“Ustedes tranquilos, yo nervioso, que el artista número uno va a ser mexicano. Tengo 21 (años), los que ahorita están en uno tienen 25, 28, 30. No más reflexionando”, destacó.

De igual manera, el cantante remarcó que la fama no sólo se medía en los números de oyentes que se tenía en plataformas, sino que lo importante también era cuantos ingresos se generaban a partir de ello.

“Pónganse a trabajar, a mi no me digas cuántas reproducciones tienes, a mí dime cuánto generas de tus reproducciones”, dijo.

Las reacciones por parte de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios de ellos arremetieron duramente contra las declaraciones del intérprete.

El cantante ha sido tachado de prepotente (Foto: Instagram/natanael_cano)

“Ridículo”. “Pobrecito, perdónalo, Dios mío, no sabe lo que dice”. “Ay, Nata, ya no fumes”. “¿Quién es? Nunca lo había visto”. “Qué arrogante … antes me gustaban sus canciones pero ya se le subió mucho .. la humildad es la que te lleva lejos este niño se cree inalcanzable! Que flojera”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en Instagram.

Natanael pidió que sus fans no lo molesten con fotos

Cabe recordar que una de las más recientes controversias en las que se vio involucrado Natanael tuvo que ver con un contundente mensaje que el artista envió a sus fans, para solicitarles que no le pidieran fotos si se lo encontraban en la calle.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el cantante de éxitos como Diamantes, Amor tumbado o Yo soy el diablo mencionó que en ocasiones él también tenía otras ocupaciones y atender a sus seguidores no le era sencillo.

Natanael Cano pidió a sus seguidores que no le soliciten fotos (Foto: Ig @natanael_cano)

“Mi gente, tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4599 broncas, negocios y trabajo como para ponerme a darles sus felicitaciones. Maduren, es parte del crecimiento mi gente”, escribió en sus Instastories.

En este sentido, el joven oriundo de Hermosillo, Sonora, resaltó lo importante que es para él tener un espacio personal fuera de la esfera pública.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto ‘que no las doy’, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. Hahahaha no funciona así, bebés, perdón”, escribió.

“En un concierto corran a abrazarme y bésenme, porque ese sí es mi trabajo, en el escenario. De parte del único niño millonario del género (...) No estén tristes, no se corten. Yo seré el mejor de aquí a los 50 años, acostúmbrense a verme brillar”, concluyó.

