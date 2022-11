Las protagonistas del remake de “Café con Aroma de Mujer” confesaron que la nueva versión las empoderó

(Captura de pantalla/Telemundo)

Café con Aroma de Mujer es una telenovela colombiana que estrenó por primera vez en 1994 y que se convirtió un referente en los melodramas latinoamericanos, al punto de que otros países como México no dudaron en hacer sus propias adaptaciones como Destilando Amor.

Así a varias décadas de esta producción que atrapó a los televidentes, el remake de Café con Aroma de Mujer -el cuál ya fue transmitida en importantes plataformas como Netflix- llegará a Telemundo Internacional a partir de enero de 2023.

Fue en una plática exclusiva con Infobae México donde Laura Londoño, quien interpreta a la protagonista Teresa ‘La Gaviota’; Carmen Villalobos, antagonista en el papel de Lucía Sanclemente y Mabel Moreno que dio vida a Lucrecia Valencia De Castillo, mencionaron como esta nueva producción le dio un giro fresco al clásico de la pantalla chica.

En este sentido, las famosas ahondaron en que la producción les solicitó en primera instancia que no vieran la versión anterior, para que sus actuaciones fueran desde cero y lograran dar su propio sello al proyecto.

Café con aroma de mujer se trata de la remake de la telenovela colombiana (Telemundo Internacional)

“Hay muchas diferencias en realidad, porque esta es una adaptación de la historia que es muy femenina y yo siempre he sido de la idea de que esta es una Gaviota con celular”, comenzó a decir Laura Londoño.

De acuerdo con la actriz que ha estado en otras telenovelas como Sin senos no hay paraíso, Narcos o El Cartel de los Sapos esta telenovela también plantea una nueva perspectiva de las mujeres.

“La versión anterior fue hace casi treinta años en donde eso no existían muchas cosas como la tecnología. Esta ha cambiado mucho, pero también el rol femenino, las mujeres han cambiado mucho dentro de la sociedad”, añadió.

Las actrices del remake de la telenovela colombiana hablaron sobre el rol femenino de sus personajes

Adentrándose más a este rubro, Carmen Villalobos reveló que este fenómeno no sólo sucedió en Café con Aroma de Mujer sino que dentro de su trayectoria actoral se ha percatado que con los años la industria del entretenimiento ha comenzado a adoptar otro tipo de discursos.

“Soy súper novelera y yo veo la diferencia, son otras narrativas, son otras historias, las mujeres estamos cada vez más empoderadas, servimos de ejemplo para el público que nos ve entonces es muy bonito eso de empoderar a las mujeres”, comentó.

Asimismo, Mabel Moreno puntualizó que los roles femeninos estaban en un punto muy diferente, pues ya no sólo se esperaba que los personajes vivieran en un clásico cuento de hadas en donde tenían que ser rescatadas por algún hombre.

Las famosas se mostraron contentas de participar en esta producción (IG/cafeconaroma)

“Cada vez son menos las historias en las que la mujer espera a que las salve el protagonista, ya se salvan solas”, externó.

Lodoño recordó que hace algunos años los papeles que conseguía solían girar en torno a otros personajes masculinos y agradeció que esto estuviera modificándose, ya que las mujeres tienen mucho que aportar.

“A mí me pasaba mucho que al principio de mi carrera era: ‘la novia de’, ‘la hija de’, ‘la amiga de’, en cambio ahora las fuertes son las mujeres y tenemos escenas donde somos slo mujeres y no estamos sólo hablando de los hombres (...) que sí son muy lindos, los queremos, pero tenemos muchos temas de que hablar y no solamente los hombres”, aseveró.

Los espectadores asiduos de querer ver esta nueva versión de Café con Aroma de Mujer podrán hacerlo el año siguiente a través del canal de paga Telemundo Internacional.

